Водители встали в огромной пробке на М-4 «Дон» под Ростовом из-за ремонта дороги

Posted 30 сентября, 07:35
Published 30 сентября, 07:35
Modified 30 сентября, 07:37
Updated 30 сентября, 07:37
Пробка появилась утром 30 сентября. Красным цветом, которым обычно обозначают затор, выделена дорога от поселка Красный Колос (кольцо на платной трассе) до поворота к Рассвету.
Общая протяженность пробки составляет порядка семи километров. Чтобы их проехать, потребуется более 40 минут.
Предположительно, причиной затора стали дорожные ремонтные работы на повороте к Северному обходу Ростова.
Водителям стоит заранее выбрать альтернативные пути, чтобы проехать в сторону Ростова от трассы М-4 «Дон».
Несколько дней назад пробка появилась в Ростове. Из-за ДТП на улице Шеболдаева парализовало движение на протяжении двух километров. Затор образовался из-за того, что водитель электробуса сбил парня на скутере.
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