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Posted 30 сентября, 07:35

Published 30 сентября, 07:35

Modified 30 сентября, 07:37

Updated 30 сентября, 07:37

Из-за ремонта дороги под Ростовом парализовало движение

Водители встали в огромной пробке на М-4 «Дон» под Ростовом из-за ремонта дороги

30 сентября 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney
Из-за ремонта дороги под Ростовом парализовало движение
В Аксайском районе Ростовской области автомобилисты стоят в огромном заторе, актуальная дорожная ситуация обозначена в навигаторе сервиса «Яндекс. Карты».

Пробка появилась утром 30 сентября. Красным цветом, которым обычно обозначают затор, выделена дорога от поселка Красный Колос (кольцо на платной трассе) до поворота к Рассвету.

Общая протяженность пробки составляет порядка семи километров. Чтобы их проехать, потребуется более 40 минут.

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Из-за ремонта дороги под Ростовом парализовало движениеИз-за ремонта дороги под Ростовом парализовало движение
Из-за ремонта дороги под Ростовом парализовало движение. Фото: Яндекс. Карты

Предположительно, причиной затора стали дорожные ремонтные работы на повороте к Северному обходу Ростова.

Водителям стоит заранее выбрать альтернативные пути, чтобы проехать в сторону Ростова от трассы М-4 «Дон».

Несколько дней назад пробка появилась в Ростове. Из-за ДТП на улице Шеболдаева парализовало движение на протяжении двух километров. Затор образовался из-за того, что водитель электробуса сбил парня на скутере.

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#Евгения Волкова#ДТП#Дорожные работы#Пробка#Электробус#Ростов#Яндекс. Карты#Скутер#Затор
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