Воздух может стать опасным для людей из-за пыльной бури в Ростовской области

Posted 30 сентября, 05:32
Published 30 сентября, 05:32
Modified 30 сентября, 05:34
Updated 30 сентября, 05:34
По данным экспертов, 29 сентября уровень загрязнения воздуха на Дону составлял около 51 единицы. Утром 30 сентября это значение выросло до 77. По прогнозам, 1 октября число увеличится до 96 единиц, а 2-го — до 112. Это значение оценивается как вредный уровень загрязнения воздуха.
— Люди с повышенной чувствительностью могут мгновенно почувствовать себя плохо. При продолжительном нахождении на улице здоровые люди могут почувствовать затрудненное дыхание или раздражение горла. Ограничьте пребывание на улице, — сказано на сайте AccuWeather.
В течение предыдущих суток песчаная буря накрыла почти всю Ростовскую область. Из-за этого ухудшилась видимость на дорогах, а на улицу было практически невозможно выйти. Люди закрывали лицо одеждой, марлями другими тканевыми вещами, чтобы не вдыхать пыль, которая кружила в воздухе. И при этом уровень загрязнения был всего на уровне 51 единицы. Страшно представить, что будет, когда он вырастит в два раза.
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