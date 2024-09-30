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Posted 30 сентября, 05:32

Published 30 сентября, 05:32

Modified 30 сентября, 05:34

Updated 30 сентября, 05:34

Воздух станет опасным для людей из-за пыльной бури в Ростовской области

Воздух может стать опасным для людей из-за пыльной бури в Ростовской области

30 сентября 2024, 05:32
Фото: rostovgazeta.ru
Воздух станет опасным для людей из-за пыльной бури в Ростовской области
После песчаной бури в Ростовской области загрязнение воздуха достигнет высоких показателей, актуальные данные размещены на сайте AccuWeather.

По данным экспертов, 29 сентября уровень загрязнения воздуха на Дону составлял около 51 единицы. Утром 30 сентября это значение выросло до 77. По прогнозам, 1 октября число увеличится до 96 единиц, а 2-го — до 112. Это значение оценивается как вредный уровень загрязнения воздуха.

— Люди с повышенной чувствительностью могут мгновенно почувствовать себя плохо. При продолжительном нахождении на улице здоровые люди могут почувствовать затрудненное дыхание или раздражение горла. Ограничьте пребывание на улице, — сказано на сайте AccuWeather.
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В течение предыдущих суток песчаная буря накрыла почти всю Ростовскую область. Из-за этого ухудшилась видимость на дорогах, а на улицу было практически невозможно выйти. Люди закрывали лицо одеждой, марлями другими тканевыми вещами, чтобы не вдыхать пыль, которая кружила в воздухе. И при этом уровень загрязнения был всего на уровне 51 единицы. Страшно представить, что будет, когда он вырастит в два раза.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Прогноз#Дон#Загрязнение воздуха#Пыльная буря#Песчаная буря
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