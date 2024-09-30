Воздух может стать опасным для людей из-за пыльной бури в Ростовской области

В течение предыдущих суток песчаная буря накрыла почти всю Ростовскую область. Из-за этого ухудшилась видимость на дорогах, а на улицу было практически невозможно выйти. Люди закрывали лицо одеждой, марлями другими тканевыми вещами, чтобы не вдыхать пыль, которая кружила в воздухе. И при этом уровень загрязнения был всего на уровне 51 единицы. Страшно представить, что будет, когда он вырастит в два раза.