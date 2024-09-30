Возникший из-за БПЛА пожар в Ростовской области локализовали на 215 гектарах

В воскресенье, 29 сентября, после падения обломков сбитого военными беспилотника в Милютинском районе начался крупный лесной пожар. Сначала пламя охватило 5 гектаров леса, но из-за сильного ветра пламя быстро разрослось до 20 гектаров. К полудню 30 сентября площадь пожара выросла до 190 гектаров в Селивановском лесничестве. Огнь также дошел до жилой постройки, повредим один дом в хуторе Варламовка.