Возникший из-за БПЛА пожар в Ростовской области локализовали на 215 гектарах

Posted 30 сентября, 12:43
Published 30 сентября, 12:43
Modified 30 сентября, 12:45
Updated 30 сентября, 12:45
В воскресенье, 29 сентября, после падения обломков сбитого военными беспилотника в Милютинском районе начался крупный лесной пожар. Сначала пламя охватило 5 гектаров леса, но из-за сильного ветра пламя быстро разрослось до 20 гектаров. К полудню 30 сентября площадь пожара выросла до 190 гектаров в Селивановском лесничестве. Огнь также дошел до жилой постройки, повредим один дом в хуторе Варламовка.
На месте пожара работают более 150 сотрудников МЧС и 50 единиц спецтехники. Также к тушению привлекли самолет. Около 14.00 мск 30 сентября огонь удалось локализовать на территории площадью 215 гектаров.
За последние сутки пожары возникли еще в трех лесных массивах: Романовском, Шолоховском и Донецком. Общими усилиями огнеборцев удалось полностью ликвидировать возгорание в Романовском лесничестве, а теперь и локализовать пламя на территории Шолоховского массива. Спасатели сдерживают огонь на площади 46,3 гектара.
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