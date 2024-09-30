Врачи в Волгодонске избежали наказания за смерть девочки

Напомним, что в 2022 году трое врачей, работавших в детской городской больнице Волгодонска, допустили гибель 11-летней пациентки. Девочка поступила в медучреждение 18 августа в жалобами на кишечную инфекцию, а 19 августа ее не стало. За 13 часов пребывания в больнице ребенка никто не обследовал ребенка, не собрал анамнез и не следил за ее жизненными показателями. Когда состояние пациентки начало ухудшаться: появилась тахикардия, сердечная недостаточность и нарушение ритма, ей также не помогли.