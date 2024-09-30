«Я просила — при детях не бей»: как на Дону помогают жертвам домашнего насилия

Пострадавшим не только предоставляют жильё и питание, но и оказывают юридическую помощь и медицинское сопровождение. С женщинами работают психологи и психотерапевты. Также в центре помогают в поиске работы и определении ребёнка в школу или детсад. Чтобы пострадавшие от насилия скорее восстанавливались и возвращались к нормальной жизни, для них организуют и культурный досуг, например, выставки, экскурсии, мастер-классы.