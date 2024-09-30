«Я просила — при детях не бей»: как на Дону помогают жертвам домашнего насилия

Posted 30 сентября, 09:44
Published 30 сентября, 09:44
Modified 30 сентября, 09:47
Updated 30 сентября, 09:47
Луизе — 32 года. У неё двое детей: 12-летняя дочь и 6-летний сын. Ещё два года назад она была замужем. В браке Луиза регулярно подвергалась психоэмоциональному насилию и избиениям.
«Муж мною манипулировал. Дело в том, что он заразил меня одной ужасной болезнью. Мы вместе проходили терапию. Но он угрожал, что расскажет всем родственникам, что это якобы я его заразила. Я очень боялась позора и унижения», — вспоминает девушка.
В какой-то момент супруг Луизы потерял работу и стал жить только на средства, которые приносила в семью жена. Ситуация усугубилась, когда он начал регулярно пить алкоголь. Тогда побои стали чуть ли не ежедневным явлением в семье. Супруг не стеснялся избивать жену и при маленьких детях.
«Я его очень боялась. Буквально как ребёнок. Что он говорил — то я и делала. Я помню до сих пор тот взгляд, который предвещал беду. Я только умоляла его: „При детях не бей“», — рассказывает Луиза.
У женщины был свой источник заработка, но долгие годы уйти от мужа она не решалась. По её словам, сначала надеялась, что он исправится, затем думала, что раскается. Она сомневалась, что сама сможет вырастить двоих детей. Но ситуация только усугублялась.
«Я поняла, что это конец, когда появились у меня мысли о том, чтобы уйти из жизни. Я просто не видела выхода иного для себя. Слава богу, любовь к детям вернула меня в реальность. Я нашла в соцсетях группы и чаты, где были такие же женщины, как и я. Я рассказала им всё. Они все поддержали. Кто словом, кто советом, кто даже денег перевёл. Взяла детей одним днём, уехала в другой город и скрывалась в кризисном центре», — говорит собеседница.
Женщина смогла развестись с супругом и даже не подавала в суд на алименты — не хочет вообще никакого взаимодействия с бывшим мужем. Сейчас её жизнь приходит в нормальное русло, но забыть про годы домашнего насилия она не сможет никогда.
«Весь этот ад до сих пор вижу во снах. Только об одном жалею — что раньше не ушла. Виню себя, что дети видели этот кошмар», — заключает Луиза.
Психолог Владимир Васильев в разговоре с RostovGazeta отмечает, что домашнее насилие ужасно тем, что долгое время может быть полностью скрыто от посторонних глаз. В результате о рукоприкладстве в семье родственники и друзья узнают лишь спустя месяцы или годы.
«Если говорить в целом, то насилие — это то, что делается против твоей воли», — отмечает эксперт.
Он добавляет, что многие привыкли думать, что домашнее насилие — это только избиения или даже расправы, о которых много рассказывают СМИ и соцсети. Но на деле это уже последняя точка. Начинается домашнее насилие с более «безобидных» вещей: манипуляций, необоснованной ревности и агрессии.
«Стоит обратить внимание, когда человек общается категорично. Говорит: это хорошо, а это плохо, это ты будешь делать, а это не будешь делать. Общение сопровождается жёсткими запретами и ограничениями. Агрессор также активно навязывает только свою картину мира. Он может быть вспыльчив, импульсивен», — говорит Владимир Васильев.
По словам эксперта, зачастую за пределами семьи домашние тираны производят впечатление добрых, тихих и спокойных людей. На работе такие люди могут быть покладистыми и не отстаивают свою точку зрения перед начальством или коллегами. Поэтому дома они выплёскивают всю накопившуюся у них агрессию и недовольство.
«Например, на работе начальник мужчину жёстко контролирует, даёт много задач. Человек там терпит, а потом дома „выплёскивает“ и компенсирует накопившийся негатив. Такое поведение разрушительно», — отмечает психолог.
В Ростовской области жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью в Кризисный центр для женщин. Он работает в регионе с января этого года. Свой адрес центр пытается сохранить в тайне, чтобы туда не нагрянули, например, мужья пострадавших женщин.
Жертвы насилия могут жить в Кризисном центре с детьми либо посещать его несколько раз в неделю для работы со специалистами.
«За семь месяцев текущего года обслужено или продолжает обслуживание: в стационарной форме — девять женщин и семь их несовершеннолетних детей, в полустационарной — девять женщин», — поделились данными в Кризисном центре с корреспондентом RostovGazeta.
Пострадавшим не только предоставляют жильё и питание, но и оказывают юридическую помощь и медицинское сопровождение. С женщинами работают психологи и психотерапевты. Также в центре помогают в поиске работы и определении ребёнка в школу или детсад. Чтобы пострадавшие от насилия скорее восстанавливались и возвращались к нормальной жизни, для них организуют и культурный досуг, например, выставки, экскурсии, мастер-классы.
«К каждой женщине мы подходим индивидуально, все женщины разные, и ситуации, в которых они оказались, отличаются друг от друга», — рассказали в Кризисном центре.
Психолог Владимир Васильев отмечает, что психологическое насилие может быть также разрушительно для человека, как и физическое. Иногда люди путают искреннюю заботу и беспокойство партнёра с тиранией.
«Возьмём ситуацию: парень переживет за безопасность девушки и поэтому просит её быть на связи, когда она пошла в клуб с подружками. Это выглядит конструктивно. Но когда парень требует от девушки выходить на связь каждую секунду, запрещает ей общаться с подругами, речь может идти о психологическом насилии. Тревогу испытывает парень, но страдать из-за этого должна девушка. Это неправильно. В отношениях важно каждому партнёру брать ответственность за свои чувства и уметь с ними справляться», — говорит эксперт.
В Кризисном центре выделили несколько форм домашнего насилия: физическое, психологическое, сексуальное и экономическое.
«На основании опыта работы с обратившимися к нам женщинами можно сказать, что насилие, которое применялось по отношению к ним, носило совокупный характер, но в большей степени, конечно, женщины страдают от психологического насилия. Психологическое насилие не калечит тело, но калечит человеческую психику, а это не менее опасно», — отмечают специалисты центра.
Они добавляют, что агрессором может быть не только муж, но и брат, отец или отчим женщины. Домашний тиран запугивает и манипулирует жертвой, чтобы контролировать все сферы её жизни.
Стационарное отделение Кризисного центра работает круглосуточно. Женщина может получить там убежище в любое время суток. Для этого необходимо позвонить по номеру 8 (8634) 60-14-14. Сотрудник учреждения даст подробные инструкции.
«Информация о месте нахождения женщины, ее жизненной ситуации доступна только тем лицам, о которых она заявила в письменном виде при поступлении в Кризисный центр. Обычно это мама или близкая подруга пострадавшей», — отмечают в учреждении.
Находиться в Кризисном центре женщина может столько, сколько ей необходимо. В учреждении круглосуточно работает охрана, чтобы пострадавшая от насилия могла не беспокоиться о своей безопасности.
В Кризисном центре не исключают, что даже после восстановления и получения помощи женщина может вернуться к тирану.
«Такая ситуация возможна в тех случаях, когда женщина решает вернуться к „прежней жизни“. Это происходит потому, что за длительное время жизни с абьюзером у женщины формируются созависимые отношения с ним, она зависит от него на психологическом уровне. Также она может получать определённую выгоду, находясь в этих отношениях, обычно это связано с материальной стороной. Женщина понимает, что теперь нужно будет самой зарабатывать, например, неся дополнительные расходы на съём жилья», — говорят специалисты центра.
Психолог Владимир Васильев рассказал о парадоксе, на который обратил внимание, работая с жертвами домашнего насилия. По его словам, пострадавшая может думать, что с агрессором ей безопаснее, чем без него.
«Человек может бояться одиночества и из-за этого оставаться в таких отношениях. Иногда также отношения с тираном напоминают жертве общение с одним из родителей в детстве. В таком случае для него насилие — это нечто понятное. Он уже привык к этому виду страданий. Он обменивает свою свободу на иллюзорную безопасность», — говорит эксперт.
По мнению психолога, жертве домашнего насилия необходима длительная терапия, чтобы проработать последствия абьюза и избавиться от эмоциональной зависимости. Важно осознать, как такие отношения разрушают жизнь человека.
«Нужно встретиться с этим страхом разрушения своей жизни. Понять, что в жизни становится больше смерти, чем самой жизни. В абьюзивных отношениях человек действительно медленно умирает. Кроме решимости пострадавшим также нужна поддержка близких друзей или родственников. Они могут просто выслушать человека или вместе с ним подумать, как изменить ситуацию, как уйти от тирана», — заключает Владимир Васильев.
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