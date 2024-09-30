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Posted 30 сентября, 05:22

Published 30 сентября, 05:22

Modified 30 сентября, 05:24

Updated 30 сентября, 05:24

Юрист Габович рассказал, кому в Ростовской области повысят зарплату с 1 октября 2024

Юрист Габович рассказал, кому в Ростовской области повысят зарплату с 1 октября 2024

30 сентября 2024, 05:22
Фото: Unsplash
Юрист Габович рассказал, кому в Ростовской области повысят зарплату с 1 октября 2024

Юрист Габович рассказал, кому в Ростовской области повысят зарплату с 1 октября

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Сотрудникам всех бюджетных организаций, которые трудятся в федеральных государственных учреждениях в Ростовской области, с 1 октября повысят заработную плату, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

По словам юриста, повышение заработной платы коснется всех бюджетников, которые получают оплату из федерального бюджета. Для таких категорий ростовчан индексация зарплаты с 1 октября 2024 года составит 5,1%.

«Например, заработная плата повысится у преподавателей вузов в Ростовской области. У медиков, которые работают в федеральных медучреждениях региона», — уточняет Антон Габович.
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Спикер добавляет, что заработная плата в Ростовской области у всех регулярно индексируется. Но это зависит от сферы деятельности. Например, в коммерческих компаниях решение об индексации принимает руководитель.

«В жизни идут процессы с ценообразованием, и, чтобы подстраиваться под них, происходит индексация заработных плат», — констатирует юрист.

Ранее RostovGazeta сообщала о реальных заработках медиков Ростовской области.

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