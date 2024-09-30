Юрист Габович рассказал, кому в Ростовской области повысят зарплату с 1 октября 2024

Posted 30 сентября, 05:22
Published 30 сентября, 05:22
Modified 30 сентября, 05:24
Updated 30 сентября, 05:24
По словам юриста, повышение заработной платы коснется всех бюджетников, которые получают оплату из федерального бюджета. Для таких категорий ростовчан индексация зарплаты с 1 октября 2024 года составит 5,1%.
«Например, заработная плата повысится у преподавателей вузов в Ростовской области. У медиков, которые работают в федеральных медучреждениях региона», — уточняет Антон Габович.
Спикер добавляет, что заработная плата в Ростовской области у всех регулярно индексируется. Но это зависит от сферы деятельности. Например, в коммерческих компаниях решение об индексации принимает руководитель.
«В жизни идут процессы с ценообразованием, и, чтобы подстраиваться под них, происходит индексация заработных плат», — констатирует юрист.
Ранее RostovGazeta сообщала о реальных заработках медиков Ростовской области.
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