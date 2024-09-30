Юрист предупредил ростовчан о штрафах за плохой уход за питомцами

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Законопроект о штрафах за ненадлежащий уход за домашними животными в первом чтении приняла Госдума. Однако административная ответственность за содержание четвероногих друзей появилась, в том числе и у ростовчан, еще в 2023 году, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.