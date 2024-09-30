Юрист предупредил ростовчан о штрафах за плохой уход за питомцами

Posted 30 сентября, 07:18
Published 30 сентября, 07:18
Modified 30 сентября, 07:20
Updated 30 сентября, 07:20
Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ в части установления административной ответственности за ненадлежащий уход за домашними животными приняли в первом чтении.
Юрист отмечает, что эта инициатива находилась на рассмотрении с 2021 года.
«Но при этом та ответственность, которую рассматривают сегодня, появилась еще в 2023 году. В КоАПе сейчас действует норма, которая предполагает ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных. Поэтому о том, что будет дальше с принятой в первом чтении инициативой, сказать пока сложно. Скорее всего, она будет доработана», — отмечает Антон Габович.
Собеседник добавляет, что уже сегодня за ненадлежащее обращение с животными ростовчане могут получить штраф.
Штрафы предусмотрены за плохой уход, за пренебрежение ветеринарной помощью в случае необходимости, за неправильное обращение с отходами жизнедеятельности питомца. А также и за выгул в неположенных местах — например, на территории объекта социального назначения.
«На данном этапе предлагается штрафовать граждан от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей. А индивидуальных предпринимателей от трех до пяти тысяч рублей. Но если нарушение произойдет повторно, то сумма штрафа может возрасти. Для простых граждан от полутора до трех тысяч рублей, и для предпринимателей от пяти до десяти тысяч рублей», — уточняет юрист.
Подробнее — в материале о том, кто и как в Ростовской области следит за обращением с домашними животными.
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