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Posted 30 сентября, 07:18

Published 30 сентября, 07:18

Modified 30 сентября, 07:20

Updated 30 сентября, 07:20

Юрист предупредил ростовчан о штрафах за ненадлежащий уход за домашними животными

Юрист предупредил ростовчан о штрафах за плохой уход за питомцами

30 сентября 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney
Юрист предупредил ростовчан о штрафах за ненадлежащий уход за домашними животными
Сюжет
Эксклюзив
Законопроект о штрафах за ненадлежащий уход за домашними животными в первом чтении приняла Госдума. Однако административная ответственность за содержание четвероногих друзей появилась, в том числе и у ростовчан, еще в 2023 году, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ в части установления административной ответственности за ненадлежащий уход за домашними животными приняли в первом чтении.

Юрист отмечает, что эта инициатива находилась на рассмотрении с 2021 года.

«Но при этом та ответственность, которую рассматривают сегодня, появилась еще в 2023 году. В КоАПе сейчас действует норма, которая предполагает ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных. Поэтому о том, что будет дальше с принятой в первом чтении инициативой, сказать пока сложно. Скорее всего, она будет доработана», — отмечает Антон Габович.

Собеседник добавляет, что уже сегодня за ненадлежащее обращение с животными ростовчане могут получить штраф.

Штрафовать будут ростовчан, которые не убирают фекалии за собаками
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Штрафы предусмотрены за плохой уход, за пренебрежение ветеринарной помощьюШтрафы предусмотрены за плохой уход, за пренебрежение ветеринарной помощью
Штрафы предусмотрены за плохой уход, за пренебрежение ветеринарной помощью. Фото: 1MI

Штрафы предусмотрены за плохой уход, за пренебрежение ветеринарной помощью в случае необходимости, за неправильное обращение с отходами жизнедеятельности питомца. А также и за выгул в неположенных местах — например, на территории объекта социального назначения.

«На данном этапе предлагается штрафовать граждан от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей. А индивидуальных предпринимателей от трех до пяти тысяч рублей. Но если нарушение произойдет повторно, то сумма штрафа может возрасти. Для простых граждан от полутора до трех тысяч рублей, и для предпринимателей от пяти до десяти тысяч рублей», — уточняет юрист.

Подробнее — в материале о том, кто и как в Ростовской области следит за обращением с домашними животными.

Стало известно, кто в Ростовской области следит за плохим обращением с питомцами
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