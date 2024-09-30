Юрий Леус стал участником Global Event Forum

Posted 30 сентября, 09:40
Published 30 сентября, 09:40
Modified 30 сентября, 09:42
Updated 30 сентября, 09:42
Одним из участников выступил руководитель Ростовской студии продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», Юрий Леус.
«На Форуме, в первую очередь, активно обсуждалось будущее event-индустрии России. Она с каждым годом растет и становится все обширнее, охватывая новые области в сфере медиа и не только. У нас получилось договориться о создании креативных коллабораций с продюсерским центром „Инсайт Люди“, а также познакомиться с талантливыми представителями блогосферы», — отметил Юрий Леус.
Более 80 спикеров за 3 дня рассказали о новых методологиях и трендах, разобрали эксклюзивные кейсы, вдохновили инсайтами, поделились опытом столиц и регионов. Программа Global Event Forum включала в себя различные форматы: от лекций до мастер-классов и воркшопов. Вместе с этим участников ждали ежедневные концерты, вечеринки, гастрономические ужины.
«Инсайт Люди» — это блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]