Юрий Леус стал участником Global Event Forum

«На Форуме, в первую очередь, активно обсуждалось будущее event-индустрии России. Она с каждым годом растет и становится все обширнее, охватывая новые области в сфере медиа и не только. У нас получилось договориться о создании креативных коллабораций с продюсерским центром „Инсайт Люди“, а также познакомиться с талантливыми представителями блогосферы», — отметил Юрий Леус.