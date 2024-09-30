Зарплаты воспитателей в Ростовской области выросли до 30 тысяч рублей

Согласно исследованиям, за период с января по сентябрь 2024 года в России было открыто 22,8 тысячи вакансий. Это на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А в Ростовской области количество рабочих предложений для воспитателей выросло год к году аж на 46% и составило более 450 вакансий в текущем году.