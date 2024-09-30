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Posted 30 сентября, 14:49

Published 30 сентября, 14:49

Modified 30 сентября, 14:51

Updated 30 сентября, 14:51

В Ростовской области возник сильный дефицит воспитателей

Зарплаты воспитателей в Ростовской области выросли до 30 тысяч рублей

30 сентября 2024, 14:49
Фото: Unsplash
В Ростовской области возник сильный дефицит воспитателей
В этом году в Ростовской области резко выросла потребность в работниках дошкольного образования, сообщает HH.RU.

Согласно исследованиям, за период с января по сентябрь 2024 года в России было открыто 22,8 тысячи вакансий. Это на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А в Ростовской области количество рабочих предложений для воспитателей выросло год к году аж на 46% и составило более 450 вакансий в текущем году.

В Ростовской области увеличилось не только число вакансий, но и заработные платы работников дошкольного образования. Если в 2023 году в среднем сотрудникам предлагали 27,4 тысячи рублей, то в этом году сумма выросла до 30 тысяч рублей. Прирост составил 9%.

Заработные платы в Ростовской области выросли до рекордных значений
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Добавим, что из-за нехватки кадров 45% работодателей готовы нанимать специалистов без опыта, а еще 43% руководителей — с опытом от года до трех лет.

Ранее стало известно, что почти на 22% выросла средняя зарплата в Ростове-на-Дону.

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