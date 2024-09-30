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Posted 30 сентября, 11:54

Published 30 сентября, 11:54

Modified 30 сентября, 11:56

Updated 30 сентября, 11:56

Офтальмолог рассказала об увеличении пациентов с жалобами на плохое зрение в Ростове

Жители Ростова-на-Дону стали массово жаловаться на зрение

30 сентября 2024, 11:54
Фото: Unsplash
Офтальмолог рассказала об увеличении пациентов с жалобами на плохое зрение в Ростове

Офтальмолог рассказала о росте в Ростове числа пациентов с жалобами на зрение

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Эксклюзив
Офтальмолог Татьяна Балуцкая сообщила корреспонденту RostovGazeta, что среди пациентов последнее время увеличилось число молодых людей из Ростова, которые обращаются к врачу с жалобами на зрение.

Напомним, что Россия оказалась в тройке стран с самым плохим зрением у молодежи. К таким выводам пришли китайские ученые.

Ростовский офтальмолог подтверждает, что последнее время увеличилось число пациентов с жалобами на зрительную усталость, на расплывчатость зрения.

С такими проблемами, по словам доктора, как правило, обращаются те ростовчане, которые много времени проводят за экраном компьютера, смартфона или планшета — работают или учатся.

«А когда проверяем зрение, действительно, выявляется миопия, спазм аккомодации», — отмечает Татьяна Балуцкая.
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Глаз устает, высыхает, не смачивается слезой, как это требуетсяГлаз устает, высыхает, не смачивается слезой, как это требуется
Глаз устает, высыхает, не смачивается слезой, как это требуется. Фото: Unsplash

Офтальмолог объясняет, что при взаимодействии с электронным экраном, сокращается число мигательных движений. Глаз устает, высыхает, не смачивается слезой, как это требуется. Поэтому помимо близорукости, у ростовчан нередко выявляется синдром «сухого» глаза.

Запретить использовать современные технологии невозможно. Однако врачи рекомендуют придерживаться несложных правил.

«После каждого часа работы за компьютером нужно посидеть пять минут с закрытыми глазами. Хорошо сделать несложную гимнастику для глаз. И обязательно тем, чья работа или учеба связана с электронным экраном, мы советуем использовать слезозаменители — препараты гиалуроновой кислоты», — советует офтальмолог.

Также, по словам доктора, таким людям хотя бы раз в год нужно обязательно посещать офтальмолога для профилактического осмотра.

Ранее RostovGazeta сообщала, что у детей в Ростовской области, как и в других регионах, стали чаще встречаться нарушения зрения.

В Ростовской области стало больше детей с нарушениями зрения
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