Жители Ростова-на-Дону стали массово жаловаться на зрение

Posted 30 сентября, 11:54
Published 30 сентября, 11:54
Modified 30 сентября, 11:56
Updated 30 сентября, 11:56
Напомним, что Россия оказалась в тройке стран с самым плохим зрением у молодежи. К таким выводам пришли китайские ученые.
Ростовский офтальмолог подтверждает, что последнее время увеличилось число пациентов с жалобами на зрительную усталость, на расплывчатость зрения.
С такими проблемами, по словам доктора, как правило, обращаются те ростовчане, которые много времени проводят за экраном компьютера, смартфона или планшета — работают или учатся.
«А когда проверяем зрение, действительно, выявляется миопия, спазм аккомодации», — отмечает Татьяна Балуцкая.
Офтальмолог объясняет, что при взаимодействии с электронным экраном, сокращается число мигательных движений. Глаз устает, высыхает, не смачивается слезой, как это требуется. Поэтому помимо близорукости, у ростовчан нередко выявляется синдром «сухого» глаза.
Запретить использовать современные технологии невозможно. Однако врачи рекомендуют придерживаться несложных правил.
«После каждого часа работы за компьютером нужно посидеть пять минут с закрытыми глазами. Хорошо сделать несложную гимнастику для глаз. И обязательно тем, чья работа или учеба связана с электронным экраном, мы советуем использовать слезозаменители — препараты гиалуроновой кислоты», — советует офтальмолог.
Также, по словам доктора, таким людям хотя бы раз в год нужно обязательно посещать офтальмолога для профилактического осмотра.
Ранее RostovGazeta сообщала, что у детей в Ростовской области, как и в других регионах, стали чаще встречаться нарушения зрения.
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