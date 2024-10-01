Алексей Логвиненко: к зиме подготовлены все соцобъекты Ростова

Posted 1 октября, 17:58
Published 1 октября, 17:58
Modified 1 октября, 18:00
Updated 1 октября, 18:00
Ключевой темой совещания стала подготовка к отопительному сезону. По словам Алексея Логвиненко работы находятся на завершающей стадии и идут согласно графику. Уже подготовлены к зиме все соцобъекты городского и областного подчинения, включая школы, детсады, больницы, поликлиники и роддома.
— Регламентные работы выполнены в 4 653 многоквартирных домах с центральным отоплением из 4 807. В оставшихся управляющие компании и ТСЖ должны все сделать до 10 октября. Для безаварийного прохождения отопительного сезона предприятиями ЖКХ увеличены объемы реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем жизнеобеспечения, — сообщил Алексей Логвиненко.
Глава администрации города добавил, что суммарный объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры на 2024 год составит около пяти млрд рублей.
— В рамках работ по подготовке к отопительному сезону продолжается планомерная работа по принятию бесхозных тепловых вводов в муниципальную собственность с последующей передачей на баланс ресурсоснабжающих организаций, — отметил глава администрации города.
Чтобы запустить отопление вовремя Алексей Логвиненко поставил перед коммунальными службами города задачи — выполнить оставшиеся мероприятия по подготовке к зиме качественно и в срок. А при запуске тепла обязательно нарастить число аварийных бригад для оперативного устранения возможных дефектов.
Другой темой совещания стало осеннее озеленение улиц донской столицы. Алексей Логвиненко рассказал, что в этом году администрация города приняла решение изменить подход к озеленению города, сделав акцент на многолетние и вечнозеленые растения. Однолетники, по его словам, яркими деталями дополнят цветочные композиции.
— Уже этой осенью на улицах и площадях Ростова появится почти 28 тыс. кустарников: это гортензия, форзиция, спирея, можжевельник и кустарники в живую изгородь — бирючина, барбарис. Для них определено более 60 локаций. Высадим также порядка 10 тысяч многолетних растений: шалфей, хризантемы, злаковые. Они украсят круговые развязки, центральные улицы районов, парки, скверы. При этом на ул. Мечникова и ул. Текучева цветочное оформление появится впервые, — пояснил глава администрации города.
Он также добавил, что в Ростове продолжат высаживать и тюльпаны, принимая во внимание положительный отклик горожан.
— Массовые высадки пройдут как в уже устоявшихся местах: ул. Пушкинской, пр. Шолохова, пр. 40-летия Победы, так и на улицах, где они раньше не высаживались — пр. Ворошиловском и ул. Красноармейской, — сказал глава администрации города.
Напомнил Алексей Логвиненко и об осенних Днях древонасаждений, которые стартуют в Ростове 19 октября и продлятся до середины следующего месяца. Городская администрация планирует высадить за это время порядка 2,5 тыс. саженцев деревьев и 4 тыс. кустарников. Особое внимание глава администрации поручил уделить озеленению территорий школ, детских садиков, учреждений допобразования. Ведь решение вопросов озеленения — это совместная задача всего городского сообщества и только совместными усилиями мы достигнем желаемого результата.
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