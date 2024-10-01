Алексей Логвиненко: к зиме подготовлены все соцобъекты Ростова

— Уже этой осенью на улицах и площадях Ростова появится почти 28 тыс. кустарников: это гортензия, форзиция, спирея, можжевельник и кустарники в живую изгородь — бирючина, барбарис. Для них определено более 60 локаций. Высадим также порядка 10 тысяч многолетних растений: шалфей, хризантемы, злаковые. Они украсят круговые развязки, центральные улицы районов, парки, скверы. При этом на ул. Мечникова и ул. Текучева цветочное оформление появится впервые, — пояснил глава администрации города.