Автомобиль на скорости сбил 12-летнего школьника в Ростове

Posted 1 октября, 18:50
Published 1 октября, 18:50
Modified 1 октября, 18:52
Updated 1 октября, 18:52
Авария произошла на Западном 1 октября около 17:30 мск. Этим вечером подросток шел по улице Содружества. Возле дома № 43/1 он пытался перейти дорогу в неустановленном месте. В этот момент по дороге ехал Opel Astra под управлением 26-летнего парня.
Водитель легковушки ударил по тормозам, но не успел остановить транспорт. Автомобиль на скорости сбил ребенка.
— В результате ДТП мальчика с травмами доставили в медицинское учреждение, — прокомментировали в ведомстве.
Неделю назад под колеса легковушки попала 9-летняя девочка в Морозовске. Она переходила проезжую часть там, где это было запрещено. Автомобилист не успел среагировать и сбил маленького пешехода. Школьница тоже попала в больницу, получив травмы.
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