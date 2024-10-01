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Posted 1 октября, 18:50

Published 1 октября, 18:50

Modified 1 октября, 18:52

Updated 1 октября, 18:52

Под колеса Opel Astra попал 12-летний школьник в Ростове

Автомобиль на скорости сбил 12-летнего школьника в Ростове

1 октября 2024, 18:50
Фото: УГИБДД по РО.
Под колеса Opel Astra попал 12-летний школьник в Ростове
В ДТП с легковушкой в Ростове пострадал 12-летний мальчик, сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла на Западном 1 октября около 17:30 мск. Этим вечером подросток шел по улице Содружества. Возле дома № 43/1 он пытался перейти дорогу в неустановленном месте. В этот момент по дороге ехал Opel Astra под управлением 26-летнего парня.

Водитель легковушки ударил по тормозам, но не успел остановить транспорт. Автомобиль на скорости сбил ребенка.

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— В результате ДТП мальчика с травмами доставили в медицинское учреждение, — прокомментировали в ведомстве.

Неделю назад под колеса легковушки попала 9-летняя девочка в Морозовске. Она переходила проезжую часть там, где это было запрещено. Автомобилист не успел среагировать и сбил маленького пешехода. Школьница тоже попала в больницу, получив травмы.

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