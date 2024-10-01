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Posted 1 октября, 08:46

Published 1 октября, 08:46

Modified 1 октября, 08:48

Updated 1 октября, 08:48

Реестр заработает 1 ноября: донской военком заявил, когда ждать электронные повестки

«База есть»: военком рассказал, когда в Ростовской области ждать электронные повестки

1 октября 2024, 08:46
Фото: donland.ru
Реестр заработает 1 ноября: донской военком заявил, когда ждать электронные повестки

Военком рассказал, когда в Ростовской области ждать электронные повестки

Сюжет
Армия РФ
Ростовская область получила материальную базу для электронного реестра воинского учёта, заявил военком региона Игорь Егоров.

Единый реестр воинского учёта заработает уже 1 ноября этого года. Но электронные повестки в этот призыв рассылают только в трёх регионах России: Республике Тува, Рязанской области и Сахалинской области.

«У нас полностью материальная база получена, разнесена и подключена в систему. Эта система уже работает, сотрудники прошли обучение», — объяснил военком Ростовской области Игорь Егоров.

Он заострил внимание, что в осенний призыв 2024 года в регионе повестки будут передавать традиционными способами: лично в руки либо заказным письмом.

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примерно четыре тысячи призывников — это жители Ростовской областипримерно четыре тысячи призывников — это жители Ростовской области
примерно четыре тысячи призывников — это жители Ростовской области. Фото: rostovgazeta.ru

Всего в России в осенний призыв надеются набрать 133 тысячи военнослужащих, из них примерно четыре тысячи — это жители Ростовской области.

Призыву в армию подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Власти Ростовской области и военком Игорь Егоров заверяют, что срочников не будут отправлять служить на Донбасс, Запорожье и Херсонщину, а также те приграничные территории РФ, где идут боевые действия.

Ранее юрист Антон Габович рассказал, как в Ростовской области изменится осенний призыв 2024 года.

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