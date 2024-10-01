«База есть»: военком рассказал, когда в Ростовской области ждать электронные повестки

Posted 1 октября, 08:46
Published 1 октября, 08:46
Modified 1 октября, 08:48
Updated 1 октября, 08:48
Единый реестр воинского учёта заработает уже 1 ноября этого года. Но электронные повестки в этот призыв рассылают только в трёх регионах России: Республике Тува, Рязанской области и Сахалинской области.
«У нас полностью материальная база получена, разнесена и подключена в систему. Эта система уже работает, сотрудники прошли обучение», — объяснил военком Ростовской области Игорь Егоров.
Он заострил внимание, что в осенний призыв 2024 года в регионе повестки будут передавать традиционными способами: лично в руки либо заказным письмом.
Всего в России в осенний призыв надеются набрать 133 тысячи военнослужащих, из них примерно четыре тысячи — это жители Ростовской области.
Призыву в армию подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.
Власти Ростовской области и военком Игорь Егоров заверяют, что срочников не будут отправлять служить на Донбасс, Запорожье и Херсонщину, а также те приграничные территории РФ, где идут боевые действия.
Ранее юрист Антон Габович рассказал, как в Ростовской области изменится осенний призыв 2024 года.
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