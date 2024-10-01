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Posted 1 октября, 19:00

Published 1 октября, 19:00

Modified 1 октября, 19:02

Updated 1 октября, 19:02

Бизнесмена осудили за смерть рабочего от удара током в Новочеркасске

Бизнесмена осудили за смерть рабочего от удара током в Новочеркасске

1 октября 2024, 19:00
Фото: 1MI
Бизнесмена осудили за смерть рабочего от удара током в Новочеркасске
Суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, по вине которого рабочий погиб от удара током в Новочеркасске, сообщает ростовский Следком.

Трагедия произошла в ноябре 2023 года. По версии следствия, водитель крана-манипулятора занимался разгрузочными работами. Когда он подъезжал к частному дому, то стрелой задел электропровод. Разряд тока прошел по конструкции и добрался до кабины спецтехники. Мужчина, который находился за рулем, получил смертельный удар техническим электричеством.

Как выяснили следователи, погибший не имел ни нужной подготовки, ни знаний, ни допусков и удостоверений. Несмотря на это, предприниматель допустил его к выполнению работ.

По факту смертельного травмирования возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый полностью признал вину.

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Суд приговорил бизнесмена к году лишения свободы условно с испытательным сроком — на один год.

В ведомстве уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее RostovGazeta сообщала о суде над подростком. Парень устроил ДТП, в котором погиб 6-летний ребенок.

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