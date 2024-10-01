Бизнесмена осудили за смерть рабочего от удара током в Новочеркасске

Posted 1 октября, 19:00
Published 1 октября, 19:00
Modified 1 октября, 19:02
Updated 1 октября, 19:02
Трагедия произошла в ноябре 2023 года. По версии следствия, водитель крана-манипулятора занимался разгрузочными работами. Когда он подъезжал к частному дому, то стрелой задел электропровод. Разряд тока прошел по конструкции и добрался до кабины спецтехники. Мужчина, который находился за рулем, получил смертельный удар техническим электричеством.
Как выяснили следователи, погибший не имел ни нужной подготовки, ни знаний, ни допусков и удостоверений. Несмотря на это, предприниматель допустил его к выполнению работ.
По факту смертельного травмирования возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый полностью признал вину.
Суд приговорил бизнесмена к году лишения свободы условно с испытательным сроком — на один год.
В ведомстве уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее RostovGazeta сообщала о суде над подростком. Парень устроил ДТП, в котором погиб 6-летний ребенок.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]