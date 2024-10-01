Бизнесмена осудили за смерть рабочего от удара током в Новочеркасске

Трагедия произошла в ноябре 2023 года. По версии следствия, водитель крана-манипулятора занимался разгрузочными работами. Когда он подъезжал к частному дому, то стрелой задел электропровод. Разряд тока прошел по конструкции и добрался до кабины спецтехники. Мужчина, который находился за рулем, получил смертельный удар техническим электричеством.