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Posted 1 октября, 13:04

Published 1 октября, 13:04

Modified 1 октября, 13:06

Updated 1 октября, 13:06

Категория годности во время весеннего призыва в Ростовской области составила 69%

Больше 30% мужчин в Ростовской области признали негодными для службы в армии

1 октября 2024, 13:04
Фото: 1MI
Категория годности во время весеннего призыва в Ростовской области составила 69%
Категория годности во время весеннего призыва в Ростовской области составила 69%, сообщил начальник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата региона Константин Шатило.

В военном комиссариате региона высоко оценили здоровье и подготовку призывников. Там рассказали, что во время весеннего призыва категория годности в Ростовской области достигла 69%. При этом 31% призывников в регионе признали негодными для армии. В целом по России категория годности составила этой весной 63%.

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По словам Константина Шатило, чаще всего у призывников находят заболевания эндокринной системы. Также распространены болезни костно-мышечной системы и сердечно-сосудистой системы.

В военном ведомстве не планируют вносить новые болезни в список заболеваний, ограничивающих службу в армии. Однако там хотят обновить методологию определения болезней.

Также военком региона Игорь Егоров рассказал, куда отправят служить призывников из Ростовской области.

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