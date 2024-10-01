Больше 30% мужчин в Ростовской области признали негодными для службы в армии

В военном комиссариате региона высоко оценили здоровье и подготовку призывников. Там рассказали, что во время весеннего призыва категория годности в Ростовской области достигла 69%. При этом 31% призывников в регионе признали негодными для армии. В целом по России категория годности составила этой весной 63%.