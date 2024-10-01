Больше 30% мужчин в Ростовской области признали негодными для службы в армии

Posted 1 октября, 13:04
Published 1 октября, 13:04
Modified 1 октября, 13:06
Updated 1 октября, 13:06
В военном комиссариате региона высоко оценили здоровье и подготовку призывников. Там рассказали, что во время весеннего призыва категория годности в Ростовской области достигла 69%. При этом 31% призывников в регионе признали негодными для армии. В целом по России категория годности составила этой весной 63%.
По словам Константина Шатило, чаще всего у призывников находят заболевания эндокринной системы. Также распространены болезни костно-мышечной системы и сердечно-сосудистой системы.
В военном ведомстве не планируют вносить новые болезни в список заболеваний, ограничивающих службу в армии. Однако там хотят обновить методологию определения болезней.
Также военком региона Игорь Егоров рассказал, куда отправят служить призывников из Ростовской области.
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