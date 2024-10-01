Домофоны в Ростове-на-Дону научили предупреждать об атаках беспилотников

Posted 1 октября, 05:08
Published 1 октября, 05:08
Modified 1 октября, 05:10
Updated 1 октября, 05:10
В случае объявления ЧС на домофон поступит звонок. Как только жильцы возьмут трубку, то услышат информацию-предупреждение и инструкцию о том, что нужно сделать.
В администрации донской столицы уточнили, что домофоны запрограммированы. Они автоматически разблокируют двери в подъездах при режиме ЧС, чтобы люди могли быстрее покинуть дом при обстреле и спрятаться за бетонные перекрытия.
Новую систему планируют еще дорабатывать. Например, добавить функцию «звук на улицу», чтобы сообщение транслировалось и во дворе.
Эффективность новой системы уже проверили на практике. Во время учений в одном из ЖК Ростова домофоны отлично справились: жильцы следовали всем указаниям и массово спустились в укрытие.
Ранее стало известно о проверке системы оповещения ЧС в Ростове.
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