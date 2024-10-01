rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 05:08

Published 1 октября, 05:08

Modified 1 октября, 05:10

Updated 1 октября, 05:10

Домофоны в Ростове-на-Дону смогут предупреждать о ЧС

Домофоны в Ростове-на-Дону научили предупреждать об атаках беспилотников

1 октября 2024, 05:08
Фото: 1MI
Домофоны в Ростове-на-Дону смогут предупреждать о ЧС
В Ростове квартирные домофоны научили предупреждать о воздушной опасности, атаках ракет и беспилотников и ЧС природного характера, сообщили городские власти.

В случае объявления ЧС на домофон поступит звонок. Как только жильцы возьмут трубку, то услышат информацию-предупреждение и инструкцию о том, что нужно сделать.

В администрации донской столицы уточнили, что домофоны запрограммированы. Они автоматически разблокируют двери в подъездах при режиме ЧС, чтобы люди могли быстрее покинуть дом при обстреле и спрятаться за бетонные перекрытия.

«Дети скачут, доски трещат»: ростовчане жалуются на прогнивший мост через Темерник
Узнать подробнее

Новую систему планируют еще дорабатывать. Например, добавить функцию «звук на улицу», чтобы сообщение транслировалось и во дворе.

Эффективность новой системы уже проверили на практике. Во время учений в одном из ЖК Ростова домофоны отлично справились: жильцы следовали всем указаниям и массово спустились в укрытие.

Ранее стало известно о проверке системы оповещения ЧС в Ростове.

Читайте также:
Новая волна пыльной бури накрыла Ростов-на-ДонуВласти Ростова-на-Дону призвали жителей не выходить на улицу из-за пыльной буриПочти на 22% выросла средняя зарплата в Ростове-на-Дону
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Укрытие#Тревога#Безопасность#СМИ#Жильцы#Чрезвычайная ситуация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика