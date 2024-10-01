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Posted 1 октября, 14:10

Published 1 октября, 14:10

Modified 1 октября, 14:12

Updated 1 октября, 14:12

Два пожарных поезда, маломерные суда и авиация тушат пожар в Ростовской области

Два пожарных поезда, маломерные суда и авиация тушат пожар под Ростовом

1 октября 2024, 14:10
Фото: МЧС Ростовской области
Два пожарных поезда, маломерные суда и авиация тушат пожар в Ростовской области
Для тушения возгорания камышей под Ростовом привлекли пожарные поезда и маломерные суда, сообщает МЧС России.

В Азовском районе на огромной площади горит камыш. Пожар не удаётся потушить из-за шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду.

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Чтобы справиться с огнём, спасатели привлекли авиацию, два пожарных поезда и маломерные суда. В тушении участвуют 50 сотрудников МЧС и 17 единиц спецтехники.

Согласно последним данным, угрозы распространения огня на жилые дома нет.

Пострадавших также не зафиксировано.

В регионе из-за сильной пожароопасности введён режим ЧС. Жителей просят быть предельно осторожными, чтобы не спровоцировать возгорание. Причиной практически половины пожаров стало неосторожное обращение с огнём.

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