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Posted 1 октября, 11:22

Published 1 октября, 11:22

Modified 1 октября, 11:24

Updated 1 октября, 11:24

Энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за режима ЧС

Энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за режима ЧС

1 октября 2024, 11:22
Фото: donland.ru
Энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за режима ЧС
Энергетики перешли на особый режим работы из-за высокой пожароопасности в Ростовской области, сообщают «Россети-Юг».

Филиал «Россети Юг» — «Ростовэнерго» перешел на особый режим работы после того, как губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел ЧС на территории всего региона.

Энергетики ведут круглосуточное наблюдение за работой электросетей и прочего оборудования. Также специалисты регулярно проводят дополнительные обходы воздушных линий электропередач.

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В случае необходимости ликвидацией проблем с электричеством готовы заняться более 230 бригад энергетиков, состоящие из 1400 специалистов и 500 единиц техники.

Напомним, что ранее глава Ростовской области Василий Голубев ввел режим ЧС из-за высокой пожароопасности и сильного ветра.

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