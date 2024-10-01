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Posted 1 октября, 10:18

Published 1 октября, 10:18

Modified 1 октября, 13:02

Updated 1 октября, 13:02

«Феерия цветов» порадует ростовчан в начале октября

«Феерия цветов» порадует ростовчан в начале октября

1 октября 2024, 10:18
Фото: «Ростов Купеческий»
«Феерия цветов» порадует ростовчан в начале октября
Реклама. ООО «Ростов купеческий». erid: LjN8JyMd1
Традиционно в октябре парк имени Вити Черевичкина примет гостей из разных уголков нашей страны. Дачники и садоводы соберутся вместе на несколько дней, чтобы принять участие в выставке-ярмарке «Феерия цветов», которая пройдет с 10 по 13 октября.

Индивидуальные предприниматели, совхозы декоративных культур, фермеры и садоводы представят ростовчанам огромный выбор своей продукции.

По словам директора выставочной компании «Ростов Купеческий» Татьяны Ильюковой, в этом году на выставку приедут участники из Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Воронежской областей, присоединятся к ярмарке и дончане.

— Пока заявлено о 80 участниках выставки-ярмарки, но как показывает практика, ближе к самому мероприятию их число может увеличиться, — рассказала Татьяна Ильюкова.
Фото: «Ростов Купеческий»

Директор выставочной компании «Ростов Купеческий» добавила, что в этом году на ярмарке будет много саженцев декоративных культур и хвойников, а отдельным крылом выставки станут продукты питания от Липецкого мясокомбината и «Рыбака Камчатки».

Рассада, саженцы плодовых и экзотических растений, а также большой выбор домашних цветов, все это составит основную часть экспозиции.

Не обойдется «Феерия цветов» и без фирм, которые занимаются ландшафтным проектированием и озеленением участков. Они с удовольствием проконсультируют всех желающих и дадут полезные советы. Также здесь можно будет найти удобрения, садово-огородный инвентарь и селекционные саженцы.

Фото: «Ростов Купеческий»

Напомним, что традиционная для Ростов-на-Дону выставка-ярмарка «Феерия цветов», событие которого ждут не только дачники и садоводы, но и простые горожане. Ведь здесь всегда можно купить комнатные растения, которые не просто сделают квартиру уютнее, а будут дарить радость своей красотой весь календарный год. С дополнительной информацией по мероприятию можно познакомиться на сайте организаторов.

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