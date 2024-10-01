«Феерия цветов» порадует ростовчан в начале октября

Posted 1 октября, 10:18
Published 1 октября, 10:18
Modified 1 октября, 13:02
Updated 1 октября, 13:02
Индивидуальные предприниматели, совхозы декоративных культур, фермеры и садоводы представят ростовчанам огромный выбор своей продукции.
По словам директора выставочной компании «Ростов Купеческий» Татьяны Ильюковой, в этом году на выставку приедут участники из Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Воронежской областей, присоединятся к ярмарке и дончане.
— Пока заявлено о 80 участниках выставки-ярмарки, но как показывает практика, ближе к самому мероприятию их число может увеличиться, — рассказала Татьяна Ильюкова.
Директор выставочной компании «Ростов Купеческий» добавила, что в этом году на ярмарке будет много саженцев декоративных культур и хвойников, а отдельным крылом выставки станут продукты питания от Липецкого мясокомбината и «Рыбака Камчатки».
Рассада, саженцы плодовых и экзотических растений, а также большой выбор домашних цветов, все это составит основную часть экспозиции.
Не обойдется «Феерия цветов» и без фирм, которые занимаются ландшафтным проектированием и озеленением участков. Они с удовольствием проконсультируют всех желающих и дадут полезные советы. Также здесь можно будет найти удобрения, садово-огородный инвентарь и селекционные саженцы.
Напомним, что традиционная для Ростов-на-Дону выставка-ярмарка «Феерия цветов», событие которого ждут не только дачники и садоводы, но и простые горожане. Ведь здесь всегда можно купить комнатные растения, которые не просто сделают квартиру уютнее, а будут дарить радость своей красотой весь календарный год. С дополнительной информацией по мероприятию можно познакомиться на сайте организаторов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]