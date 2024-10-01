«Феерия цветов» порадует ростовчан в начале октября

Напомним, что традиционная для Ростов-на-Дону выставка-ярмарка «Феерия цветов», событие которого ждут не только дачники и садоводы, но и простые горожане. Ведь здесь всегда можно купить комнатные растения, которые не просто сделают квартиру уютнее, а будут дарить радость своей красотой весь календарный год. С дополнительной информацией по мероприятию можно познакомиться на сайте организаторов.