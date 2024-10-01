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Posted 1 октября, 15:22

Published 1 октября, 15:22

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Сильный ветер мешает тушить огонь в Ростовской области, а тарифы ЖКУ бьют рекорды

Итоги дня: сильный ветер разгоняет пожар под Ростовом, а людей пугают тарифами ЖКУ

1 октября 2024, 15:22
Сильный ветер мешает тушить огонь в Ростовской области, а тарифы ЖКУ бьют рекорды
В Ростовской области началась осенняя призывная кампания, тем временем власти анонсировали новое подорожание тарифов ЖКХ, а сильный ветер не даёт тушить огонь в регионе.

Воинский призыв с новыми правилами

В «Интерфаксе» прошла конференция, посвящённая осеннему призыву в армию. Он стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря.

Всего по России рассчитывают призвать 133 тысячи новобранцев, из них примерно четыре тысячи — это солдаты из Ростовской области.

Главная особенность этой кампании — изменение призывного возраста. В армию будут брать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. До этого срочную службу проходили призывники в возрасте до 27 лет. Замгубернатора Ростовской области Вадим Артёмов пояснил, что те молодые люди, кому исполнилось 27 лет 1 января этого года, призываться не будут.

Также Артёмов и военком Ростовской области Игорь Егоров подчеркнули, что новобранцы не будут участвовать в боевых действиях на Донбассе, Запорожье и Херсонщине.

Электронные повестки в этот призыв также рассылать не будут. Ограничиться традиционными бумажными повестками.

Воинский призыв с новыми правиламиВоинский призыв с новыми правилами
Воинский призыв с новыми правилами. Фото: rostovgazeta.ru
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Подорожание тарифов ЖКХ

В июле 2025 года тарифы ЖКУ в Ростовской области, как и по всей России проиндексируют. Это следует из прогноза социально-экономического развития России, внесённого в Госдуму с законопроектом федерального бюджета на ближайшую трёхлетку.

Индексация в среднем по стране составит 11,9%. Стоимость газа вырастет на 10,3%, а электричества — на 12,6%. В следующем, 2026 году, цены подскочат на 5,4%, а в 2027-м — на 4,8%. Электричество подорожает сначала на 5,2%, затем — на 4%. А стоимость газа увеличится на 4,3% и 4% соответственно.

В стоимость теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций будут заложены 1,5% средств, которые направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

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Ветер и огонь

В управлении МЧС по региону сообщили, что спасатели не могут потушить со вчерашнего вечера огромный пожар под Ростовом-на-Дону.

Тушение осложняет ветер с порывами до 25 метров в секунду.Тушение осложняет ветер с порывами до 25 метров в секунду.
Тушение осложняет ветер с порывами до 25 метров в секунду.. Фото: МЧС РО

Кадры происшествия появились в социальных сетях накануне вечером. На фото видно ярко-багровое зарево между Ростовом и Батайском. Как выяснилось, полыхает окраина Обильненского сельского поселения в Азовском районе.

Очевидцы вызвали спасателей. За ночь площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров.

Тушение осложняет ветер с порывами до 25 метров в секунду. Сейчас в ликвидации огня участвуют десятки спасателей и больше десяти единиц техники. Также в МЧС привлекли к тушению два пожарные поезда, маломерные судна и авиацию.

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