Итоги дня: сильный ветер разгоняет пожар под Ростовом, а людей пугают тарифами ЖКУ

Главная особенность этой кампании — изменение призывного возраста. В армию будут брать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. До этого срочную службу проходили призывники в возрасте до 27 лет. Замгубернатора Ростовской области Вадим Артёмов пояснил, что те молодые люди, кому исполнилось 27 лет 1 января этого года, призываться не будут.