rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 13:12

Published 1 октября, 13:12

Modified 1 октября, 13:33

Updated 1 октября, 13:33

Из-за дыма пожаров видимость на трассе под Ростовом снизилась до пары метров

Из-за дыма пожара видимость на Западном въезде в Ростов снизилась до пары метров

1 октября 2024, 13:12
Фото: 45.mchs.gov.ru. иллюстрация
Из-за дыма пожаров видимость на трассе под Ростовом снизилась до пары метров
Водители вынуждены крайне осторожно двигаться по дороге со стороны западного въезда в Ростов из-за дыма, кадрами от автомобилистов делится сообщество ВКонтакте «Ростов Главный — Новости».

Под Ростовом-на-Дону полыхает сухой камыш. Сильный ветер разносит дым от пожара на несколько километров. Из-за этого видимость за Западным мостом значительно снизилась. Водители видят дорогу лишь на несколько метров вперёд. Чтобы не стать участником ДТП, автомобилисты снижают скорость движения. Ситуацию усугубляет и бушующая в Ростовской области пыльная буря.

Пыльную бурю в Ростовской области увидели из космоса
Узнать подробнее
Видео: ТГ «Ростов папа».

«Очень опасно двигаться сейчас, чудо, что нет аварий», — пишут в социальных сетях.

В управлении ГИБДД по региону уточнили, что ограничений движения на дорогах нет. Но водителей попросили быть внимательными, следить за дистанцией и боковым интервалом.

Ранее синоптики рассказали, когда закончится пыльная буря в Ростове.

Читайте также:
Жители Ростова-на-Дону стали массово жаловаться на зрениеПереехавший в Ростов-на-Дону африканец пожаловался на автобусыДавид Кугультинов: калмыцкий поэт, влюбленный в Ростов
#Виктория Прутковская#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Пожар#Ветер#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили#Ростов#Возгорание#Происшествия#Пыльная буря
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика