Из-за дыма пожара видимость на Западном въезде в Ростов снизилась до пары метров

Под Ростовом-на-Дону полыхает сухой камыш. Сильный ветер разносит дым от пожара на несколько километров. Из-за этого видимость за Западным мостом значительно снизилась. Водители видят дорогу лишь на несколько метров вперёд. Чтобы не стать участником ДТП, автомобилисты снижают скорость движения. Ситуацию усугубляет и бушующая в Ростовской области пыльная буря.