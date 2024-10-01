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Posted 1 октября, 07:24

Published 1 октября, 07:24

Modified 1 октября, 07:26

Updated 1 октября, 07:26

Копошился в начинке: червивые конфеты нашли на полках магазина в Ростове

Копошился в начинке: червивые конфеты нашли на полках магазина в Ростове

1 октября 2024, 07:24
Фото: Unsplash
Копошился в начинке: червивые конфеты нашли на полках магазина в Ростове

Жительница Ростова купила в магазине конфеты с живыми червями

Жители Ростова обнаружили конфету с червяком внутри, кадрами находки горожане поделились в соцсетях.

По словам покупательницы, она решила взять сладости в магазине «Пятерочка» на улице Герасименко. После первого укуса женщина заметила живого червяка, который копошился в начинке.

— Хорошо, что посмотрела перед тем, как съесть, — там ползал червяк! Долго же я теперь не смогу на конфеты даже смотреть! — поделилась ростовчанка.
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В комментариях отнеслись к этому с иронией.

— Значит продукт натуральный, без химии, — написали подписчики telegram-канала «Это Ростов, детка!» — В колбасе мяса нет, зато в конфетах появилось. Компенсация.
— Покупайте в упаковках, а не на развес. А моль — это нормально для такой продукции. Как ни храни в магазине, — заведется, — посоветовали другие.

Подобные находки действительно не редкость. Ранее червивые конфеты нашли в «Магните».

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