Копошился в начинке: червивые конфеты нашли на полках магазина в Ростове

Posted 1 октября, 07:24
Published 1 октября, 07:24
Modified 1 октября, 07:26
Updated 1 октября, 07:26
По словам покупательницы, она решила взять сладости в магазине «Пятерочка» на улице Герасименко. После первого укуса женщина заметила живого червяка, который копошился в начинке.
— Хорошо, что посмотрела перед тем, как съесть, — там ползал червяк! Долго же я теперь не смогу на конфеты даже смотреть! — поделилась ростовчанка.
В комментариях отнеслись к этому с иронией.
— Значит продукт натуральный, без химии, — написали подписчики telegram-канала «Это Ростов, детка!» — В колбасе мяса нет, зато в конфетах появилось. Компенсация.
— Покупайте в упаковках, а не на развес. А моль — это нормально для такой продукции. Как ни храни в магазине, — заведется, — посоветовали другие.
Подобные находки действительно не редкость. Ранее червивые конфеты нашли в «Магните».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]