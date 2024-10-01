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Posted 1 октября, 18:10

Published 1 октября, 18:10

Modified 1 октября, 18:11

Updated 1 октября, 18:11

В Ростовской области насчитали 209 человек, перешагнувших возраст в 100 лет

На Дону повышенную пенсию платят жителям, дожившим до 100 лет. Сколько их насчитали?

1 октября 2024, 18:10
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области насчитали 209 человек, перешагнувших возраст в 100 лет

В Ростовской области повышенную пенсию платят жителям, дожившим до 100 лет

В Ростовской области насчитали 209 человек, перешагнувших возраст в 100 лет, сообщили в региональном отделении СФР.

В Ростовской области больше 139 тысяч жителей в возрасте старше 80 лет получают повышенную страховую пенсию по старости. При этом из них 209 человек перешагнули вековой рубеж.

«Отделения СФР по Ростовской области при достижении гражданами 80-ти лет автоматически удваивает фиксированную выплату в составе пенсии, т. е. она увеличивается на 8 134, 88 рублей и составляет 16 269, 76 рублей (в 2024 году)», — рассказали в отделении СФР.

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Ранее стало известно, кому повысят пенсии в Ростовской области с 1 октября.

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