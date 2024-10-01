На Космонавтов в Ростове два человека погибли, улетев под машину на мотоцикле

От сильного удара иномарка улетела на обочину в клумбы. У нее отлетело колесо, помялось левое крыло и разбилось заднее стекло. Мотоциклист и его пассажир скончались на месте. Полиция устанавливает личность второго погибшего и все детали инцидента.