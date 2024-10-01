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Posted 1 октября, 10:55

Published 1 октября, 10:55

Modified 1 октября, 10:57

Updated 1 октября, 10:57

В Ростове-на-Дону водитель и пассажир мотоцикла погибли под колесами авто

На Космонавтов в Ростове два человека погибли, улетев под машину на мотоцикле

1 октября 2024, 10:55
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростове-на-Дону водитель и пассажир мотоцикла погибли под колесами авто
В Ростове-на-Дону мотоциклист не справился с управлением и врезался в иномарку. В ДТП погибли два человека, информирует региональная Госавтоинспекция.

Утром 1 октября в донском столице на улице Космонавтов произошла смертельная авария. 34-летний водитель мотоцикла Suzuki двигались недалеко от дома №6/13, когда начал терять управление и врезался в легковой автомобиль Chevrolet Aveo.

От сильного удара иномарка улетела на обочину в клумбы. У нее отлетело колесо, помялось левое крыло и разбилось заднее стекло. Мотоциклист и его пассажир скончались на месте. Полиция устанавливает личность второго погибшего и все детали инцидента.

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Ранее в Таганроге водитель легковушки переехал пешехода и снес мотоциклиста. Оба пострадавших попали с серьезными ранениями в больницу.

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