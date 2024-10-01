После эфира у Малахова в СК РФ ждут доклад о поисках ростовской студентки Цомартовой

Posted 1 октября, 16:27
Published 1 октября, 16:27
Modified 1 октября, 16:27
Updated 1 октября, 16:27
В телепередаче Андрея Малахова вышел эфир, посвящённый исчезновению юной студентки из Ростова Анны Цомартовой. Девушку не могут найти уже несколько месяцев. Она пропала в дагестанском Каспийске после соревнования.
По факту исчезновения Анны возбуждено уголовное дело. В эфире у Малахова родственники девушки высказали свои версии произошедшего. Также они указали на проблемы, которые видят в расследовании.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах расследования уголовного дела и по доводам, озвученным в эфире программы.
Напомним, вознаграждение в $55 тысяч пообещали за поиск ростовской студентки Анны Цомартовой.
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