Пыльную бурю в Ростовской области увидели из космоса

Судя по снимку спутника «Метеор-М», песчаная буря накрыла несколько южных регионов России. В том числе — Ростовскую область. На фото видно, как воздушные потоки движутся с восточных стран — Узбекистана и Афганистана. Затем через Каспийское море достигают Республики Калмыкии, Дагестан, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области и частично — Волгоградской и Астраханской.