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Posted 1 октября, 10:09

Published 1 октября, 10:09

Modified 1 октября, 10:11

Updated 1 октября, 10:11

Пыльную бурю в Ростовской области увидели из космоса

Пыльную бурю в Ростовской области увидели из космоса

1 октября 2024, 10:09
Фото: rostovgazeta.ru
Пыльную бурю в Ростовской области увидели из космоса

Астрономы показали, как из космоса выглядит пыльная буря в Ростовской области

Появились кадры из космоса, на которых видно пыльную бурю в Ростовской области, снимки опубликовал Роскосмос.

Судя по снимку спутника «Метеор-М», песчаная буря накрыла несколько южных регионов России. В том числе — Ростовскую область. На фото видно, как воздушные потоки движутся с восточных стран — Узбекистана и Афганистана. Затем через Каспийское море достигают Республики Калмыкии, Дагестан, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области и частично — Волгоградской и Астраханской.

Пыльную бурю вызвали сильные ветры в Казахстане. Теперь воздушный поток направляется в северо-западную сторону, к ДНР и Воронежской области.

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песчаная буря накрыла несколько южных регионов России. Фото: Роскосмос

Мощный ветер оборвал линии электропередач. Из-за пыли в воздухе видимость на трассах резко снизилась.

В Ростовской области из-за ветра больше суток не могли потушить крупный лесной пожар, случившийся после падения обломков беспилотника в Милютинском районе.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Казахстан#Роскосмос#Пыльная буря
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