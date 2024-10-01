Пыльную бурю в Ростовской области увидели из космоса

Posted 1 октября, 10:09
Published 1 октября, 10:09
Modified 1 октября, 10:11
Updated 1 октября, 10:11
Судя по снимку спутника «Метеор-М», песчаная буря накрыла несколько южных регионов России. В том числе — Ростовскую область. На фото видно, как воздушные потоки движутся с восточных стран — Узбекистана и Афганистана. Затем через Каспийское море достигают Республики Калмыкии, Дагестан, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области и частично — Волгоградской и Астраханской.
Пыльную бурю вызвали сильные ветры в Казахстане. Теперь воздушный поток направляется в северо-западную сторону, к ДНР и Воронежской области.
Мощный ветер оборвал линии электропередач. Из-за пыли в воздухе видимость на трассах резко снизилась.
В Ростовской области из-за ветра больше суток не могли потушить крупный лесной пожар, случившийся после падения обломков беспилотника в Милютинском районе.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]