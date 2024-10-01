rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 11:45

Published 1 октября, 11:45

Modified 1 октября, 11:47

Updated 1 октября, 11:47

Ростовская «Глория Джинс» учредила собственную IT-компанию

Ростовская «Глория Джинс» учредила собственную IT-компанию

1 октября 2024, 11:45
Фото: Pxhere
Ростовская «Глория Джинс» учредила собственную IT-компанию
Один из крупнейших производителей и продавцов одежды в России «Глория Джинс» из Ростовской области зарегистрировала IT-компанию GJ Tech. Сведения размещены в системе «СПАРК — Интерфакс».

Ростовская компания «Глория Джинс» стала учредителем предприятия ООО «ДжиДжейТех». Оно будет заниматься разработкой компьютерного программного обеспечения. Предположительно, для совершенствования и цифровизации производства.

Добавим, что IT-компанию зарегистрировали в Москве 30 сентября. Генеральным директором GJ Tech стал Элвин Рахманкулов.

Суд Ростова обязал «Глорию Джинс» выплатить более 700 тысяч рублей за зайку
Узнать подробнее

«Глория Джинс» основана в 1988 году в Ростовской области. Первые заводы компании, специализирующейся на торговле одеждой, аксессуарами и обувью, открылись в Новочеркасске и Шахтах. На сегодняшний день корпорации принадлежит огромное количество фабрик в 23 городах региона, а также по всей России и за рубежом.

Ранее стало известно, что гендиректор ростовского производителя одежды «Глория Джинс» Максим Басов стал его миноритарным совладельцем.

Читайте также:
Омбудсмен Гайворонский рассказал о новых предметах в школах Ростовской областиЭкспертиза одобрила проект завода по производству напитков под РостовомЧасть рыбного комплекса за 2,2 млрд в Ростовской области запустят уже 2025 году
#Регина Симакова#Технологии#Бизнес#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Производство#Глория Джинс#Предприятие#Компания#Бизнесмены#Предприниматель#Цифровые технологии#IT
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика