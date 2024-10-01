Ростовская «Глория Джинс» учредила собственную IT-компанию

Posted 1 октября, 11:45
Published 1 октября, 11:45
Modified 1 октября, 11:47
Updated 1 октября, 11:47
Ростовская компания «Глория Джинс» стала учредителем предприятия ООО «ДжиДжейТех». Оно будет заниматься разработкой компьютерного программного обеспечения. Предположительно, для совершенствования и цифровизации производства.
Добавим, что IT-компанию зарегистрировали в Москве 30 сентября. Генеральным директором GJ Tech стал Элвин Рахманкулов.
«Глория Джинс» основана в 1988 году в Ростовской области. Первые заводы компании, специализирующейся на торговле одеждой, аксессуарами и обувью, открылись в Новочеркасске и Шахтах. На сегодняшний день корпорации принадлежит огромное количество фабрик в 23 городах региона, а также по всей России и за рубежом.
Ранее стало известно, что гендиректор ростовского производителя одежды «Глория Джинс» Максим Басов стал его миноритарным совладельцем.
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