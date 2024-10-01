Ростовская «Глория Джинс» учредила собственную IT-компанию

«Глория Джинс» основана в 1988 году в Ростовской области. Первые заводы компании, специализирующейся на торговле одеждой, аксессуарами и обувью, открылись в Новочеркасске и Шахтах. На сегодняшний день корпорации принадлежит огромное количество фабрик в 23 городах региона, а также по всей России и за рубежом.