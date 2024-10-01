Ростовским призывникам предлагают год контрактной службы вместо срочной

Вместе с тем призывникам предлагают на год заключить контракт с Минобороны. Он будет учтён также, как и служба по призыву. При этом бойцу предлагают все материальные льготы, на которые может рассчитывать контрактник. По словам Егорова, желающих пройти службу таким образом очень много. Уже сейчас их насчитали 300 человек.