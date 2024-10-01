Ростовским призывникам предлагают год контрактной службы вместо срочной

Posted 1 октября, 09:45
Published 1 октября, 09:45
Modified 1 октября, 09:47
Updated 1 октября, 09:47
Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. Первых новобранцев отправят проходить службу уже 20 октября.
Военком Ростовской области Игорь Егоров заверил, что срочников не будут отправлять служить на Донбасс, Запорожье, Херсонщину, а также в те приграничные регионы РФ, где идут боевые действия. В боестолкновениях там участвуют только профессиональные военные и контрактники.
Вместе с тем призывникам предлагают на год заключить контракт с Минобороны. Он будет учтён также, как и служба по призыву. При этом бойцу предлагают все материальные льготы, на которые может рассчитывать контрактник. По словам Егорова, желающих пройти службу таким образом очень много. Уже сейчас их насчитали 300 человек.
Также в Ростовской области до сих пор есть возможность пройти альтернативную службу. Её выбирают призывники, годные по состоянию здоровья, но не желающие нести воинскую обязанность по идеологическим или религиозным причинам. Военком Игорь Егоров отметил, что альтернативная служба не популярна у жителей Ростовской области. По его данным, заявление на её прохождение подали только 58 человек.
Ранее юрист Антон Габович рассказал, как в Ростовской области изменится осенний призыв 2024 года.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]