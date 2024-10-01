Сильный ветер не дает потушить пожар между Ростовом и Батайском

Posted 1 октября, 10:29
Published 1 октября, 10:29
Modified 1 октября, 10:38
Updated 1 октября, 10:38
Кадры происшествия появились в социальных сетях накануне вечером. На фото было видно ярко-багровое зарево между Ростовом и Батайском. Как выяснилось, полыхает окраина Обильненского сельского поселения в Азовском районе.
Очевидцы вызвали спасателей. На место направили почти три десятка человек на девяти автоцистернах. За ночь площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров.
— Тушение осложняет сильный порывистый ветер, — прокомментировали в ведомстве.
Спасатели борются с двумя очагами. По данным на 1 октября, угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействовали вертолет Ми-8.
Ранее из-за штормового ветра больше суток понадобилось для тушения лесного пожара. Пламя ликвидировали на площади 215 гектаров в лесничестве Милютинского района.
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