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Posted 1 октября, 06:42

Published 1 октября, 06:42

Modified 1 октября, 06:44

Updated 1 октября, 06:44

Синоптики рассказали, когда закончится пыльная буря в Ростове

Синоптики рассказали, когда закончится пыльная буря в Ростове

1 октября 2024, 06:42
Фото: rostovgazeta.ru
Синоптики рассказали, когда закончится пыльная буря в Ростове

Пыльная буря закончится в Ростове 2 октября

Синоптики разместили подробный прогноз на ближайшие дни, согласно которому пыльная буря в Ростове прекратится 2 октября. Информация опубликована на сайте Северо-Кавказского УГМС.

По прогнозам погоды последнее предупреждение о пыльной буре в Ростовской области касается промежутка времени с 18:00 мск 30 сентября по 18:00 мск 1 октября.

В это время в соседнем Краснодарском крае будут идти мощные ливни, которых так не хватает на Дону, чтобы сбить пыль. Порывы ветра будут достигать в Ростовской области 20 метров в секунду.

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Аналогичные данные размещены на мониторинговом сайте Windy. Согласно полученным данным, в сторону Ростова дует восточный ветер со стороны Калмыкии. Он сменит свое направление к вечеру 2 октября — на северо-восточное и северное. Примерно тогда же снизится его скорость — сначала до 14, затем до 10 и до 5 метров в секунду. К утру 3 октября ветер стихнет.

В целом по Ростовской области сохранится теплая погода: около +20…+25 градусов днем и до +9…+14 — ночью, в северной части может похолодать до +2.

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