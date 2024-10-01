Синоптики рассказали, когда закончится пыльная буря в Ростове

Posted 1 октября, 06:42
Published 1 октября, 06:42
Modified 1 октября, 06:44
Updated 1 октября, 06:44
По прогнозам погоды последнее предупреждение о пыльной буре в Ростовской области касается промежутка времени с 18:00 мск 30 сентября по 18:00 мск 1 октября.
В это время в соседнем Краснодарском крае будут идти мощные ливни, которых так не хватает на Дону, чтобы сбить пыль. Порывы ветра будут достигать в Ростовской области 20 метров в секунду.
Аналогичные данные размещены на мониторинговом сайте Windy. Согласно полученным данным, в сторону Ростова дует восточный ветер со стороны Калмыкии. Он сменит свое направление к вечеру 2 октября — на северо-восточное и северное. Примерно тогда же снизится его скорость — сначала до 14, затем до 10 и до 5 метров в секунду. К утру 3 октября ветер стихнет.
В целом по Ростовской области сохранится теплая погода: около +20…+25 градусов днем и до +9…+14 — ночью, в северной части может похолодать до +2.
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