Синоптики рассказали, когда закончится пыльная буря в Ростове

Аналогичные данные размещены на мониторинговом сайте Windy. Согласно полученным данным, в сторону Ростова дует восточный ветер со стороны Калмыкии. Он сменит свое направление к вечеру 2 октября — на северо-восточное и северное. Примерно тогда же снизится его скорость — сначала до 14, затем до 10 и до 5 метров в секунду. К утру 3 октября ветер стихнет.