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Posted 1 октября, 07:59

Published 1 октября, 07:59

Modified 1 октября, 08:01

Updated 1 октября, 08:01

В Ростовской области вода вернется в реку Дон 2 октября

Стало известно, когда вода вернется в реку Дон в Ростове

1 октября 2024, 07:59
Фото: 44.mchs.gov.ru. для иллюстрации
В Ростовской области вода вернется в реку Дон 2 октября

В Ростовской области вода вернется в реку Дон 2 октября

В Ростовской области уровень воды в реке Дон нормализуется уже 2 октября, информирует Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее гидрометцентр рассказал, что в Ростовской области ветровой сгон опустил уровень воды в реке Дон ниже неблагоприятных отметок. Устье реки между Аксаем и Азовом фактически обмелело. Однако ситуация улучшится в ближайшие сутки — 2 октября.

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Добавим, что ветровой сгон воды может принести ряд проблем. Так, например, недостаточная высота поверхности воды может затруднить передвижение судов, вызвать разрушение берегов, спровоцировать перераспределение донных осадков и затопить прибрежные территории.

До этого эколог объяснил, чем опасно обмеление Дона для природы и жителей Ростовской области.

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