«Стиль вокзального туалета»: лепнину уничтожили на здании в Ростове в ходе капремонта

Posted 1 октября, 15:33
Published 1 октября, 15:33
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
Небольшое одноэтажное здание на Варфоломеева, 189 построили в начале прошлого века. Оно принадлежало ростовскому семейству Лауэр. Сейчас в здании располагается детская библиотека.
Уникальный дом сохранил внутри старинную лепнину. До недавнего времени рассмотреть её можно было и на фасаде здания.
Не так давно в историческом доме решили провести капремонт. Поскольку он не защищён статусом ОКН подрядчик был волен в своих действиях. Он полностью уничтожил старинную лепнину и выступы. Фасад здания решили обложить керамогранитной плиткой.
«Возможно, не останется лепнины и в интерьерах. Скоро горожан порадуют стилем новенького вокзального туалета», — с досадой отмечают градозащитники.
Ранее сообщалось, что в центре Ростова-на-Дону на Седова снесут 124-летнее здание.
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