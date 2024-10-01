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Posted 1 октября, 15:33

Published 1 октября, 15:33

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Подрядчик снял уникальную лепнину, ремонтируя дом на Варфоломеева, 189 в Ростове

«Стиль вокзального туалета»: лепнину уничтожили на здании в Ростове в ходе капремонта

1 октября 2024, 15:33
Фото: «МойФасад»
Подрядчик снял уникальную лепнину, ремонтируя дом на Варфоломеева, 189 в Ростове

Уникальную лепнину уничтожили на старинном здании в Ростове в ходе капремонта

Подрядчик снял уникальную лепнину, ремонтируя дом на Варфоломеева, 189 в Ростове, сообщили активисты движения «МойФасад».

Небольшое одноэтажное здание на Варфоломеева, 189 построили в начале прошлого века. Оно принадлежало ростовскому семейству Лауэр. Сейчас в здании располагается детская библиотека.

Уникальный дом сохранил внутри старинную лепнину. До недавнего времени рассмотреть её можно было и на фасаде здания.

Капитальный ремонт детской библиотеки на Варфоломеева в РостовеКапитальный ремонт детской библиотеки на Варфоломеева в Ростове
Капитальный ремонт детской библиотеки на Варфоломеева в Ростове Капитальный ремонт детской библиотеки на Варфоломеева в Ростове
Капитальный ремонт детской библиотеки на Варфоломеева в Ростове Капитальный ремонт детской библиотеки на Варфоломеева в Ростове
Капитальный ремонт детской библиотеки на Варфоломеева в Ростове. Фото: «МойФасад»

Не так давно в историческом доме решили провести капремонт. Поскольку он не защищён статусом ОКН подрядчик был волен в своих действиях. Он полностью уничтожил старинную лепнину и выступы. Фасад здания решили обложить керамогранитной плиткой.

«Возможно, не останется лепнины и в интерьерах. Скоро горожан порадуют стилем новенького вокзального туалета», — с досадой отмечают градозащитники.

Ранее сообщалось, что в центре Ростова-на-Дону на Седова снесут 124-летнее здание.

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