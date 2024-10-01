Тарифы ЖКУ поднимут в Ростовской области почти на 12%

Posted 1 октября, 06:30
Published 1 октября, 06:30
Modified 1 октября, 06:32
Updated 1 октября, 06:32
Индексация в среднем по стране составит 11,9%. Стоимость газа вырастит на 10,3%, а электричества — на 12,6%. В следующем, 2026 году, цены подскочат на 5,4%, а в 2027-м — на 4,8%. Электричество подорожает сначала на 5,2%, затем — на 4%. А стоимость газа увеличится на 4,3% и 4% соответственно.
В стоимость теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций будут заложены 1,5% средств, которые направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Ранее RostovGazeta сообщала о росте цен на товары и услуги в донском регионе. За полгода их стоимость выросла на 5%. Речь идет не только о продуктовой корзине, но и об одежде, бензине, стройматериалах, ценах на аренду квартир и ЖКХ, проезд в пассажирском транспорте и прочее.
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