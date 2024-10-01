Тарифы ЖКУ поднимут в Ростовской области почти на 12%

Индексация в среднем по стране составит 11,9%. Стоимость газа вырастит на 10,3%, а электричества — на 12,6%. В следующем, 2026 году, цены подскочат на 5,4%, а в 2027-м — на 4,8%. Электричество подорожает сначала на 5,2%, затем — на 4%. А стоимость газа увеличится на 4,3% и 4% соответственно.