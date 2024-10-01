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Posted 1 октября, 06:30

Published 1 октября, 06:30

Modified 1 октября, 06:32

Updated 1 октября, 06:32

Тарифы ЖКХ в Ростовской области повысят в 2025 году

Тарифы ЖКУ поднимут в Ростовской области почти на 12%

1 октября 2024, 06:30
Фото: 1MI
Тарифы ЖКХ в Ростовской области повысят в 2025 году

Тарифы ЖКХ в Ростовской области повысят в 2025 году

В июле 2025 года тарифы ЖКУ в Ростовской области, как и по всей России проиндексируют, следует из прогноза социально-экономического развития России, внесенный в Госдуму с законопроектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Индексация в среднем по стране составит 11,9%. Стоимость газа вырастит на 10,3%, а электричества — на 12,6%. В следующем, 2026 году, цены подскочат на 5,4%, а в 2027-м — на 4,8%. Электричество подорожает сначала на 5,2%, затем — на 4%. А стоимость газа увеличится на 4,3% и 4% соответственно.

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В стоимость теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций будут заложены 1,5% средств, которые направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Ранее RostovGazeta сообщала о росте цен на товары и услуги в донском регионе. За полгода их стоимость выросла на 5%. Речь идет не только о продуктовой корзине, но и об одежде, бензине, стройматериалах, ценах на аренду квартир и ЖКХ, проезд в пассажирском транспорте и прочее.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЖКХ#Тарифы#Газ#Электричество#Теплоснабжение#Водоснабжение#Модернизация#Водоотведение#Индексация
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