Телефонные мошенники из Украины могут массово названивать жителям Ростовской области

Posted 1 октября, 08:48
Published 1 октября, 08:48
Modified 1 октября, 08:50
Updated 1 октября, 08:50
По мнению специалистов, число звонков от мошенников вырастет в связи с быстрым развитием технологий синтеза изображения, видео и голоса, а также с политической и финансовой нестабильностью в Киеве. Иными словами, программы для создания дипфейков становятся доступными всем. Для их применения не нужны какие-то особенные навыки.
Мошенники запросто подделывают видео и аудиосообщения — их жертвам поступают звонки от якобы близких и знакомых людей. И не каждый сможет отличить по видео образ от реального человека.
В том числе дипфейковые сообщения направляют бойцам на СВО — от имени жены, которая сообщает об якобы несчастном случае с ребенком. Подобные сообщения, по мнению экспертов, подрывают моральный дух военных и влияют на их решения.
Как выявить дипфейк: вас торопят, давят на жалость, вызывают сострадание, злость или сопричастность, призывают к конкретному действию, удержание контакта. В основном при дипфейках аудио и видео сообщения короткие, картинка отстает от звука или наоборот, изображение искажается на границах лица, движения глаз неестественные, освещение и тени неправильные, несоответствующая интонация, отсутствие фоновых звуков.
Ранее RostovGazeta сообщала, как у ростовчанки украли 50 тысяч рублей в чате для поиска пропавших военнослужащих.
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