Телефонные мошенники из Украины могут массово названивать жителям Ростовской области

По мнению специалистов, число звонков от мошенников вырастет в связи с быстрым развитием технологий синтеза изображения, видео и голоса, а также с политической и финансовой нестабильностью в Киеве. Иными словами, программы для создания дипфейков становятся доступными всем. Для их применения не нужны какие-то особенные навыки.