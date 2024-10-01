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Posted 1 октября, 08:48

Published 1 октября, 08:48

Modified 1 октября, 08:50

Updated 1 октября, 08:50

Телефонные мошенники из Украины будут массово названивать жителям Ростовской области

Телефонные мошенники из Украины могут массово названивать жителям Ростовской области

1 октября 2024, 08:48
Фото: Unsplash
Телефонные мошенники из Украины будут массово названивать жителям Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили о всплеске телефонных мошенничеств

В ближайшие недели в России возможен всплеск телефонных мошенничеств, в основном — из Украины, сообщает «Южная служба новостей» со ссылкой на экспертов Аналитического центра академии ALTER.

По мнению специалистов, число звонков от мошенников вырастет в связи с быстрым развитием технологий синтеза изображения, видео и голоса, а также с политической и финансовой нестабильностью в Киеве. Иными словами, программы для создания дипфейков становятся доступными всем. Для их применения не нужны какие-то особенные навыки.

Мошенники запросто подделывают видео и аудиосообщения — их жертвам поступают звонки от якобы близких и знакомых людей. И не каждый сможет отличить по видео образ от реального человека.

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В том числе дипфейковые сообщения направляют бойцам на СВО — от имени жены, которая сообщает об якобы несчастном случае с ребенком. Подобные сообщения, по мнению экспертов, подрывают моральный дух военных и влияют на их решения.

Как выявить дипфейк: вас торопят, давят на жалость, вызывают сострадание, злость или сопричастность, призывают к конкретному действию, удержание контакта. В основном при дипфейках аудио и видео сообщения короткие, картинка отстает от звука или наоборот, изображение искажается на границах лица, движения глаз неестественные, освещение и тени неправильные, несоответствующая интонация, отсутствие фоновых звуков.

Ранее RostovGazeta сообщала, как у ростовчанки украли 50 тысяч рублей в чате для поиска пропавших военнослужащих.

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