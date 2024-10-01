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Posted 1 октября, 14:55

Published 1 октября, 14:55

Modified 1 октября, 14:57

Updated 1 октября, 14:57

Троллейбус протаранил иномарку на Большой Садовой в Ростове-на-Дону

Троллейбус протаранил иномарку на Большой Садовой в Ростове-на-Дону

1 октября 2024, 14:55
Фото: 1MI
Троллейбус протаранил иномарку на Большой Садовой в Ростове-на-Дону
Дорожное происшествие с участием общественного транспорта произошло в центре города, кадрами с места событий делится Telegram-канал «Это Ростов!».

Авария произошла на Большой Садовой улице в Ростове вечером 1 октября. В районе дома №33 троллейбус протаранил легковой автомобиль Renault. Из-за ДТП продолжить движение общественный транспорт не смог.

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Видео: ТГ Ростов Главный. Троллейбус протаранил иномарку на Большой Садовой в Ростове-на-Дону

На кадрах с места событий серьёзных повреждений у троллейбуса и иномарки не видно. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Водители в ожидании инспекторов устроили скандал и обвиняют друг друга в произошедшем ДТП.

Ранее на Космонавтов в Ростове два человека погибли, улетев под машину на мотоцикле.

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