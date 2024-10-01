У льготной аптеки на Ларина в Ростове снова собираются огромные очереди

Такая же ситуация происходила в аптеке №14 на Ларина в начале августа. Люди выстраивались в очереди за льготными препаратами, а обслуживал их только один специалист. Тогда ситуацию объясняли закрытием льготной аптеки на Военведе — прикреплённых к ней людей направили в учреждение на Ларина. Власти обещали открыть ещё одну аптеку, чтобы устранить проблемную ситуацию, но этого так и не произошло.