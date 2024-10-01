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Posted 1 октября, 16:03

Published 1 октября, 16:03

Modified 1 октября, 16:04

Updated 1 октября, 16:04

Из-за нехватки фармацевтов в льготной аптеке на Ларина в Ростове собираются очереди из посетителей

У льготной аптеки на Ларина в Ростове снова собираются огромные очереди

1 октября 2024, 16:03
Фото: 1MI
Из-за нехватки фармацевтов в льготной аптеке на Ларина в Ростове собираются очереди из посетителей
Из-за нехватки фармацевтов в льготной аптеке на Ларина в Ростове собираются очереди из посетителей, пишет Donnews.

1 октября льготную аптеку №14 атаковали толпы пенсионеров и инвалидов. Они надеялись получить полагаемые им препараты. У учреждения собралась огромная очередь, которая продвигалась с большим трудом.

По словам ростовчан, в аптеке работает только один фармацевт. Он не успевает обслуживать всех желающих забрать свои препараты.

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Такая же ситуация происходила в аптеке №14 на Ларина в начале августа. Люди выстраивались в очереди за льготными препаратами, а обслуживал их только один специалист. Тогда ситуацию объясняли закрытием льготной аптеки на Военведе — прикреплённых к ней людей направили в учреждение на Ларина. Власти обещали открыть ещё одну аптеку, чтобы устранить проблемную ситуацию, но этого так и не произошло.

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