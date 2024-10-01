Ученые: После ЭКО у детей выше риск развития проблем с сердцем

Исследования подтвердили, что использование вспомогательных репродуктивных технологий связано с увеличением риска на 36%. В абсолютных значениях это означает, что для детей, зачатых с применением данных технологий, риск составляет 1,84%, в то время как для тех, кто появился на свет естественным путем, это всего 1,15%. Особенно высок риск при многоплодных родах, который нередко наблюдается при экстракорпоральном оплодотворении — он возрастает до 2,47%.