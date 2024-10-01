Ученые: После ЭКО у детей выше риск развития проблем с сердцем

Posted 1 октября, 08:02
Published 1 октября, 08:02
Modified 1 октября, 08:02
Updated 1 октября, 08:02
Ученые отметили важность этой находки, так как пороки сердца являются самой распространенной формой врожденных аномалий и могут вызывать серьезные и угрожающие жизни осложнения, пишет newkhakasiya.online. Результаты работы были опубликованы в журнале European Heart Journal.
В анализ были включены все дети, родившиеся в скандинавских странах и Финляндии с середины 1980-х до середины 2010-х годов. В общей сложности исследование охватило более 7,7 миллиона детей.
Ученые сравнили две группы: детей, зачатых естественным образом, и тех, кто появился благодаря репродуктивным технологиям, таким как ЭКО, ИКСИ и заморозка эмбрионов. При этом исследовались такие факторы, как возраст матерей, наличие у них диабета и нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы, а также курение.
Исследования подтвердили, что использование вспомогательных репродуктивных технологий связано с увеличением риска на 36%. В абсолютных значениях это означает, что для детей, зачатых с применением данных технологий, риск составляет 1,84%, в то время как для тех, кто появился на свет естественным путем, это всего 1,15%. Особенно высок риск при многоплодных родах, который нередко наблюдается при экстракорпоральном оплодотворении — он возрастает до 2,47%.
Улла-Бритт Веннерхольм, ведущий автор исследования, отмечает, что полученные выводы могут свидетельствовать о наличии общего фактора, который влияет как на бесплодие родителей, так и на возникновение у детей врожденных пороков сердца. Принимая во внимание, что в различных странах искусственные методы зачатия используются в 2-8% случаев, Веннерхольм выражает озабоченность возрастающей угрозой увеличения числа детей с кардиологическими заболеваниями.
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