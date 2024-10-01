Тревожные сирены завоют в Ростове-на-Дону 2 октября

Posted 1 октября, 08:28
Published 1 октября, 08:28
Modified 1 октября, 08:31
Updated 1 октября, 08:31
Систему экстренного оповещения граждан собираются проверять по всему региону: в Ростове, Батайске, Таганроге, Азове и Азовском районе, Чертковском и других.
Сирены взвоют около 10:25 мск. После этого нужно включить радио или телевизор, чтобы узнать алгоритм действий. Как правило, сообщения транслируют по следующим ТВ-каналам: Первому, Матч ТВ, Россий-1, Пятому, НТВ, Россия К и Россия 24, ОТР, ТВ Центр и Карусель. В списке радиостанций — Мая, Радио России и Вести FM.
Жителей Ростовской области просят сохранять спокойствие и прослушать учебное сообщение. Аналогичные мероприятия проведут в этот же день и в соседнем Краснодарском крае.
Ранее жители Таганрога жаловались на неработающую систему оповещения. Сирены не сработали при атаке беспилотников 24 сентября.
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