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Posted 1 октября, 08:28

Published 1 октября, 08:28

Modified 1 октября, 08:31

Updated 1 октября, 08:31

Утром 2 октября завоют сирены воздушной тревоги в Ростове

Тревожные сирены завоют в Ростове-на-Дону 2 октября

1 октября 2024, 08:28
Фото: 48.mchs.gov.ru
Утром 2 октября завоют сирены воздушной тревоги в Ростове

Утром 2 октября завоют сирены воздушной тревоги в Ростове

В Ростове и области включат сирены воздушной тревоги утром 2 октября. О проверки систем оповещения сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города и районных администрациях.

Систему экстренного оповещения граждан собираются проверять по всему региону: в Ростове, Батайске, Таганроге, Азове и Азовском районе, Чертковском и других.

Сирены взвоют около 10:25 мск. После этого нужно включить радио или телевизор, чтобы узнать алгоритм действий. Как правило, сообщения транслируют по следующим ТВ-каналам: Первому, Матч ТВ, Россий-1, Пятому, НТВ, Россия К и Россия 24, ОТР, ТВ Центр и Карусель. В списке радиостанций — Мая, Радио России и Вести FM.

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Жителей Ростовской области просят сохранять спокойствие и прослушать учебное сообщение. Аналогичные мероприятия проведут в этот же день и в соседнем Краснодарском крае.

Ранее жители Таганрога жаловались на неработающую систему оповещения. Сирены не сработали при атаке беспилотников 24 сентября.

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