Тревожные сирены завоют в Ростове-на-Дону 2 октября

Сирены взвоют около 10:25 мск. После этого нужно включить радио или телевизор, чтобы узнать алгоритм действий. Как правило, сообщения транслируют по следующим ТВ-каналам: Первому, Матч ТВ, Россий-1, Пятому, НТВ, Россия К и Россия 24, ОТР, ТВ Центр и Карусель. В списке радиостанций — Мая, Радио России и Вести FM.