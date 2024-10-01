В 2025 году цены на услуги ЖКХ подорожают больше, чем в предыдущие годы

Добавим, что в 2023 году правительство обещало, что в 2025 году цены на услуги ЖКХ вырастут не более чем на 5,7%, а по факту тарифы увеличатся на 11,9%. По сведениям банка «Русский стандарт», за первые шесть месяцев текущего года среднестатистический москвич отдавал за коммуналку около 4,3 тысячи рублей. С 1 июля 2024 года чек вырос до 4,8 тысячи рублей, а через год он достигнет 5,3 тысячи рублей в месяц.