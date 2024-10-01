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Posted 1 октября, 08:51

Published 1 октября, 08:51

Modified 1 октября, 08:53

Updated 1 октября, 08:53

В 2025 году цены на услуги ЖКХ подорожают сильнее, чем в предыдущие годы

В 2025 году цены на услуги ЖКХ подорожают больше, чем в предыдущие годы

1 октября 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney
В 2025 году цены на услуги ЖКХ подорожают сильнее, чем в предыдущие годы
Правительство России обнародовало прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие два года. В нем также расписаны изменения в стоимости услуг ЖКХ, сообщают «Новые Известия».

Так, в 2025 году планируется поднять стоимость услуг ЖКХ в среднем на 11,9%. Электроэнергия может подорожать на 12,6%, газ — на 10,3%. В 2026 году индексация тарифов ЖКУ должна составить 5,4%, а в 2027-м — 4,8%.

Рост цен напрямую связан с подорожанием электроэнергии и газа. Стоимость электричества, в свою очередь, тоже зависит от роста цены на газ, а он дорожает «с целью обеспечения надежности поставок природного газа, а также реализации программ соцгазификации…».

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Добавим, что в 2023 году правительство обещало, что в 2025 году цены на услуги ЖКХ вырастут не более чем на 5,7%, а по факту тарифы увеличатся на 11,9%. По сведениям банка «Русский стандарт», за первые шесть месяцев текущего года среднестатистический москвич отдавал за коммуналку около 4,3 тысячи рублей. С 1 июля 2024 года чек вырос до 4,8 тысячи рублей, а через год он достигнет 5,3 тысячи рублей в месяц.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2025 года тарифы ЖКУ поднимут в Ростовской области почти на 12%.

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#Регина Симакова#Общество#Россия#Ростовская область#Тарифы#Газ#Электричество#Оплата#Коммунальные тарифы#ЖКУ#Тарифы ЖКХ
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