В 2025 году цены на услуги ЖКХ подорожают больше, чем в предыдущие годы

Posted 1 октября, 08:51
Published 1 октября, 08:51
Modified 1 октября, 08:53
Updated 1 октября, 08:53
Так, в 2025 году планируется поднять стоимость услуг ЖКХ в среднем на 11,9%. Электроэнергия может подорожать на 12,6%, газ — на 10,3%. В 2026 году индексация тарифов ЖКУ должна составить 5,4%, а в 2027-м — 4,8%.
Рост цен напрямую связан с подорожанием электроэнергии и газа. Стоимость электричества, в свою очередь, тоже зависит от роста цены на газ, а он дорожает «с целью обеспечения надежности поставок природного газа, а также реализации программ соцгазификации…».
Добавим, что в 2023 году правительство обещало, что в 2025 году цены на услуги ЖКХ вырастут не более чем на 5,7%, а по факту тарифы увеличатся на 11,9%. По сведениям банка «Русский стандарт», за первые шесть месяцев текущего года среднестатистический москвич отдавал за коммуналку около 4,3 тысячи рублей. С 1 июля 2024 года чек вырос до 4,8 тысячи рублей, а через год он достигнет 5,3 тысячи рублей в месяц.
Ранее стало известно, что с 1 июля 2025 года тарифы ЖКУ поднимут в Ростовской области почти на 12%.
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