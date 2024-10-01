В октябре введут массовые ограничения для автомобилистов в Ростове

С 5 октября появится запрет на стоянку и остановку транспорта в створе дома №96 переулка Газетного. С этого же дня автомобилисты не смогут ставить машины в створе дома №85/9 (с 08:00 до 20:00 мск). В переулке Университетском (от Красноармейской до Горького) установят табличку с предупреждением о возможной эвакуации — там тоже запрещена остановка и стоянка. Аналогичный запрет введут на участке от Горького до Университетского, 111 по западной стороне. Все эти ограничения должны увеличить пропускную способность на центральных улицах города.