В октябре введут массовые ограничения для автомобилистов в Ростове

Posted 1 октября, 05:36
Published 1 октября, 05:36
Modified 1 октября, 05:38
Updated 1 октября, 05:38
С 5 октября появится запрет на стоянку и остановку транспорта в створе дома №96 переулка Газетного. С этого же дня автомобилисты не смогут ставить машины в створе дома №85/9 (с 08:00 до 20:00 мск). В переулке Университетском (от Красноармейской до Горького) установят табличку с предупреждением о возможной эвакуации — там тоже запрещена остановка и стоянка. Аналогичный запрет введут на участке от Горького до Университетского, 111 по западной стороне. Все эти ограничения должны увеличить пропускную способность на центральных улицах города.
Через несколько дней, 8 октября появятся еще несколько запретов. Автомобилисты не смогут проехать в переулке Весеннем (от Амбулаторной до Портовой) из-за ремонта дороги. Такая мера будет действовать до 1 декабря.
С 8 октября по 20 октября запретят ездить по улице Донской вдоль строения №46-50 и по Береговой в районе дома №37/1. Причиной временных неудобств станет строительство здания. В этот же период введут ограничения для пешеходов.
На улице 13-й Линии ограничат проезд с 11 октября. Из-за прокладки канализации водители не смогут проехать по участку от дома №92 на 13-й Линии до дома №86. Завершить работы должны до 20 декабря.
Кроме того, по ночам с 15 октября запретят движение по проспекту Буденновскому (от Горького до Целиноградской). Там из-за ремонта дороги нельзя будет проехать с 23:00 до 05:00 мск. Открыть проезд по ночам планируют не раньше 25 декабря.
Кроме того, с 16 октября ограничат движение на Большой Садовой из-за ремонта фасада здания.
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