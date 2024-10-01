В Ростове-на-Дону скончалась вдова легендарного летчика Бориса Капустина

Ее покойный муж — Борис Капустин — известен тем, что в 1966 году спас жизни жителей Западного Берлина от падения самолета. На высоте четырех тысяч метров у летательного аппарата Як-28 отказали оба двигателя, он полетел прямиком на город. Командир и штурман не бросили самолет и довели его до озера Штессензее, куда он и рухнул.