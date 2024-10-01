В Ростове-на-Дону скончалась вдова легендарного летчика Бориса Капустина

Posted 1 октября, 09:19
Published 1 октября, 09:19
Modified 1 октября, 09:21
Updated 1 октября, 09:21
Вдова советского летчика 1-го класса Бориса Капустина Галина умерла 29 сентября. По информации телеграм-канала «Че по Ростову», женщина скончалась у себя в квартире на Пушкинской в возрасте 89 лет. Сотрудники скорой помощи увезли тело женщины в морг БСМП №2. Следов насильственной смерти не обнаружено.
Ее покойный муж — Борис Капустин — известен тем, что в 1966 году спас жизни жителей Западного Берлина от падения самолета. На высоте четырех тысяч метров у летательного аппарата Як-28 отказали оба двигателя, он полетел прямиком на город. Командир и штурман не бросили самолет и довели его до озера Штессензее, куда он и рухнул.
Добавим, что в Ростове есть памятник двум летчикам, которые ценой собственных жизней увели самолет от жилых кварталов.
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