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Posted 1 октября, 09:19

Published 1 октября, 09:19

Modified 1 октября, 09:21

Updated 1 октября, 09:21

В Ростове-на-Дону скончалась вдова известного летчика Галина Капустина

В Ростове-на-Дону скончалась вдова легендарного летчика Бориса Капустина

1 октября 2024, 09:19
Фото: Носков А. С./cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростове-на-Дону скончалась вдова известного летчика Галина Капустина
В Ростове-на-Дону ушла из жизни вдова советского летчика-героя Бориса Капустина Галина, сообщает издание «Наше Время».

Вдова советского летчика 1-го класса Бориса Капустина Галина умерла 29 сентября. По информации телеграм-канала «Че по Ростову», женщина скончалась у себя в квартире на Пушкинской в возрасте 89 лет. Сотрудники скорой помощи увезли тело женщины в морг БСМП №2. Следов насильственной смерти не обнаружено.

В Ростове-на-Дону скончался легендарный футболист и тренер
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Ее покойный муж — Борис Капустин — известен тем, что в 1966 году спас жизни жителей Западного Берлина от падения самолета. На высоте четырех тысяч метров у летательного аппарата Як-28 отказали оба двигателя, он полетел прямиком на город. Командир и штурман не бросили самолет и довели его до озера Штессензее, куда он и рухнул.

Добавим, что в Ростове есть памятник двум летчикам, которые ценой собственных жизней увели самолет от жилых кварталов.

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