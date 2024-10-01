В Ростове осудят банду черных банкиров, отмывших 170 миллионов рублей

Следователи выяснили, что пять жителей Ростова-на-Дону на протяжении пяти лет использовали реквизиты фиктивно созданных юридических лиц. За это время они произвели более семи тысяч поддельных банковских документов и передали их в кредитные учреждения. На махинациях они смогли заработать более 170 миллионов рублей.