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Posted 1 октября, 10:14

Published 1 октября, 10:14

Modified 1 октября, 10:16

Updated 1 октября, 10:16

В Ростове осудят банду черных банкиров, отмывших 170 миллионов рублей

В Ростове осудят банду черных банкиров, отмывших 170 миллионов рублей

1 октября 2024, 10:14
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове осудят банду черных банкиров, отмывших 170 миллионов рублей
В Ростовской области банда из пяти человек обвиняется в незаконной банковской деятельности и образовании юрлица, а также в неправомерном обороте денежных средств, информирует региональная прокуратура.

Следователи выяснили, что пять жителей Ростова-на-Дону на протяжении пяти лет использовали реквизиты фиктивно созданных юридических лиц. За это время они произвели более семи тысяч поддельных банковских документов и передали их в кредитные учреждения. На махинациях они смогли заработать более 170 миллионов рублей.

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В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 и части 2 статьи 187 УК РФ. Дело передано в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону.

Добавим, что по законодательству фигурантам грозит семь лет лишения свободы.

Ранее полиция обнаружила подпольный табачный цех в Ростовской области, который произвел сигарет почти на 18 миллионов рублей.

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