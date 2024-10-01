В Ростове осудят банду черных банкиров, отмывших 170 миллионов рублей

Posted 1 октября, 10:14
Published 1 октября, 10:14
Modified 1 октября, 10:16
Updated 1 октября, 10:16
Следователи выяснили, что пять жителей Ростова-на-Дону на протяжении пяти лет использовали реквизиты фиктивно созданных юридических лиц. За это время они произвели более семи тысяч поддельных банковских документов и передали их в кредитные учреждения. На махинациях они смогли заработать более 170 миллионов рублей.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 и части 2 статьи 187 УК РФ. Дело передано в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону.
Добавим, что по законодательству фигурантам грозит семь лет лишения свободы.
Ранее полиция обнаружила подпольный табачный цех в Ростовской области, который произвел сигарет почти на 18 миллионов рублей.
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