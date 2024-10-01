В Ростовской области школьник распылил перцовый баллончик в лицо однокласснику

Posted 1 октября, 17:03
Published 1 октября, 17:03
Modified 1 октября, 17:04
Updated 1 октября, 17:04
Происшествие случилось в одной из школ Волгодонска. После спора в Интернете между двумя одноклассниками произошёл реальный конфликт. Прямо в здании учебного заведения один из мальчиков-подростков распылил в лицо другому перцовый баллончик. Ребёнок сильно пострадал, ему оказана первая медицинская помощь.
Мама пострадавшего мальчика обратилась в полицию. Правоохранительные органы начали проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее двое детей в детсаду в Ростове поранились брошенными использованными шприцами.
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