В Ростовской области школьник распылил перцовый баллончик в лицо однокласснику

Происшествие случилось в одной из школ Волгодонска. После спора в Интернете между двумя одноклассниками произошёл реальный конфликт. Прямо в здании учебного заведения один из мальчиков-подростков распылил в лицо другому перцовый баллончик. Ребёнок сильно пострадал, ему оказана первая медицинская помощь.