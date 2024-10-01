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Posted 1 октября, 17:03

Published 1 октября, 17:03

Modified 1 октября, 17:04

Updated 1 октября, 17:04

Полиция начала проверку из-за школьника, распылившего перцовый баллончик в лицо однокласснику

В Ростовской области школьник распылил перцовый баллончик в лицо однокласснику

1 октября 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
Полиция начала проверку из-за школьника, распылившего перцовый баллончик в лицо однокласснику
Полиция начала проверку из-за школьника, распылившего перцовый баллончик в лицо однокласснику, сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

Происшествие случилось в одной из школ Волгодонска. После спора в Интернете между двумя одноклассниками произошёл реальный конфликт. Прямо в здании учебного заведения один из мальчиков-подростков распылил в лицо другому перцовый баллончик. Ребёнок сильно пострадал, ему оказана первая медицинская помощь.

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Мама пострадавшего мальчика обратилась в полицию. Правоохранительные органы начали проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее двое детей в детсаду в Ростове поранились брошенными использованными шприцами.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Дети#Происшествия
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