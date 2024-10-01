В центре Ростова-на-Дону на Седова снесут 124-летнее здание

Posted 1 октября, 07:21
Published 1 октября, 07:21
Modified 1 октября, 07:23
Updated 1 октября, 07:23
23 сентября вышло постановление о признании дома в Кировском районе Ростова-на-Дону аварийным. Речь идет о здании, находящемся по адресу улица Седова, 63, литер А, Б и В. Многоквартирное строение планируют снести.
Малоэтажный жилой дом был построен в 1900 году. Он пережил войны и революции, но не выдержал гнета времени. После сноса здания на муниципальные нужды перейдет земельный участок площадью 595 квадратных метров.
Добавим, что собственники недвижимости получат денежную компенсацию, согласованную в установленном порядке.
До этого стало известно, что донская столица заняла второе место после Санкт-Петербурга по числу дореволюционных зданий.
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