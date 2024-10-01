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Posted 1 октября, 07:21

Published 1 октября, 07:21

Modified 1 октября, 07:23

Updated 1 октября, 07:23

В центре Ростова-на-Дону снесут 124-летнее здание

В центре Ростова-на-Дону на Седова снесут 124-летнее здание

1 октября 2024, 07:21
Фото: Яндекс. Карты
В центре Ростова-на-Дону снесут 124-летнее здание
Власти Ростова-на-Дону приняли решение снести еще одно старинное здание, расположенное на улице Седова. Постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

23 сентября вышло постановление о признании дома в Кировском районе Ростова-на-Дону аварийным. Речь идет о здании, находящемся по адресу улица Седова, 63, литер А, Б и В. Многоквартирное строение планируют снести.

Малоэтажный жилой дом был построен в 1900 году. Он пережил войны и революции, но не выдержал гнета времени. После сноса здания на муниципальные нужды перейдет земельный участок площадью 595 квадратных метров.

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Добавим, что собственники недвижимости получат денежную компенсацию, согласованную в установленном порядке.

До этого стало известно, что донская столица заняла второе место после Санкт-Петербурга по числу дореволюционных зданий.

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