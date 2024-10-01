Власти Ростовской области рассказали, что изменилось в осеннем призыве 2024 года

Posted 1 октября, 08:30
Published 1 октября, 08:30
Modified 1 октября, 08:32
Updated 1 октября, 08:32
Всего по России рассчитывают призывать 133 тысячи новобранцев. Примерно четыре тысячи из них — это призывники из Ростовской области.
Главная особенность этой кампании — изменение призывного возраста. На этот раз возраст новобранцев составит от 18 до 30 лет. Ранее в армию призывали мужчин до 27 лет. Замгубернатора Ростовской области Вадим Артёмов пояснил, что возраст призыва увеличили 1 января 2024 года.
«Понятно, что те молодые люди, кому исполнилось 27 лет 1 января этого года, призываться не будут. Они перейдут в запас и будут сняты с учёта», — добавил замгубернатора.
Также Артёмов подчеркнул, что новобранцы не будут участвовать в боевых действиях на Донбассе, Запорожье и Херсонщине.
Военком региона Игорь Егоров заверил, что срок службы в армии не изменился и составляет один год. Сама призывная компания продлится с 1 октября по 31 декабря.
Рассылать электронные повестки в Ростовской области в этот призыв не планируется, хотя регион уже получил материальную базу для этого. Уведомлять призывников будут традиционным способом. Повестки либо вручат лично в руки, либо отправят заказным письмом.
Ранее RostovGazeta подробно разобрала, когда начнётся осенний призыв в 2024 году и что ждет срочников.
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