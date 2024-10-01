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Posted 1 октября, 08:30

Published 1 октября, 08:30

Modified 1 октября, 08:32

Updated 1 октября, 08:32

Власти Ростовской области рассказали, что изменилось в осеннем призыве 2024 года

Власти Ростовской области рассказали, что изменилось в осеннем призыве 2024 года

1 октября 2024, 08:30
Фото: donland.ru
Власти Ростовской области рассказали, что изменилось в осеннем призыве 2024 года
Сюжет
Армия РФ
В этот осенний призыв в Ростовской области планируют набрать порядка четырёх тысяч солдат, рассказал замгубернатора Вадим Артёмов.

Всего по России рассчитывают призывать 133 тысячи новобранцев. Примерно четыре тысячи из них — это призывники из Ростовской области.

Главная особенность этой кампании — изменение призывного возраста. На этот раз возраст новобранцев составит от 18 до 30 лет. Ранее в армию призывали мужчин до 27 лет. Замгубернатора Ростовской области Вадим Артёмов пояснил, что возраст призыва увеличили 1 января 2024 года.

«Понятно, что те молодые люди, кому исполнилось 27 лет 1 января этого года, призываться не будут. Они перейдут в запас и будут сняты с учёта», — добавил замгубернатора.

Также Артёмов подчеркнул, что новобранцы не будут участвовать в боевых действиях на Донбассе, Запорожье и Херсонщине.

Юрист Габович рассказал, как в Ростовской области изменится осенний призыв 2024 года
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Сама призывная компания продлится с 1 октября по 31 декабря.Сама призывная компания продлится с 1 октября по 31 декабря.
Сама призывная компания продлится с 1 октября по 31 декабря.. Фото: rostovgazeta.ru

Военком региона Игорь Егоров заверил, что срок службы в армии не изменился и составляет один год. Сама призывная компания продлится с 1 октября по 31 декабря.

Рассылать электронные повестки в Ростовской области в этот призыв не планируется, хотя регион уже получил материальную базу для этого. Уведомлять призывников будут традиционным способом. Повестки либо вручат лично в руки, либо отправят заказным письмом.

Ранее RostovGazeta подробно разобрала, когда начнётся осенний призыв в 2024 году и что ждет срочников.

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