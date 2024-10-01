Военком рассказал, куда отправят служить призывников из Ростовской области

Posted 1 октября, 08:49
Published 1 октября, 08:49
Modified 1 октября, 08:51
Updated 1 октября, 08:51
В России в этом году намерены призвать на срочную службу 133 тысячи человек, из них четыре тысячи — это новобранцы из Ростовской области.
Председатель областной призывной комиссии резервного состава Вадим Артёмов и военком региона Игорь Егоров заверили, что срочников не будут отправлять в зону боевых действий на Донбассе, Запорожье и Херсонщине. Также служить они не будут в приграничных областях России, где идут боестолкновения.
«Более 50% наших призывников останутся служить на территории Южного федерального и Северо-Кавказского федерального округа. Большинство ребят останется в Ростовской области», — заявил Егоров.
Призывать на этот раз будут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Служить им предстоит ровно 12 месяцев. Первых призывников отправят в части уже 20 октября.
Ранее юрист Антон Габович рассказал, как в Ростовской области изменится осенний призыв 2024 года.
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