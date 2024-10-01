Военком рассказал, куда отправят служить призывников из Ростовской области

Председатель областной призывной комиссии резервного состава Вадим Артёмов и военком региона Игорь Егоров заверили, что срочников не будут отправлять в зону боевых действий на Донбассе, Запорожье и Херсонщине. Также служить они не будут в приграничных областях России, где идут боестолкновения.