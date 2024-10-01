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Posted 1 октября, 08:49

Published 1 октября, 08:49

Modified 1 октября, 08:51

Updated 1 октября, 08:51

Стало известно, куда отправят служить призывников из Ростовской области

Военком рассказал, куда отправят служить призывников из Ростовской области

1 октября 2024, 08:49
Фото: donland.ru
Стало известно, куда отправят служить призывников из Ростовской области
Сюжет
Армия РФ
В этот осенний призыв в Ростовской области планируют призвать порядка четырёх тысяч человек, сообщил замгубернатора региона, председатель областной призывной комиссии резервного состава Вадим Артёмов.

В России в этом году намерены призвать на срочную службу 133 тысячи человек, из них четыре тысячи — это новобранцы из Ростовской области.

Председатель областной призывной комиссии резервного состава Вадим Артёмов и военком региона Игорь Егоров заверили, что срочников не будут отправлять в зону боевых действий на Донбассе, Запорожье и Херсонщине. Также служить они не будут в приграничных областях России, где идут боестолкновения.

«Более 50% наших призывников останутся служить на территории Южного федерального и Северо-Кавказского федерального округа. Большинство ребят останется в Ростовской области», — заявил Егоров.

Когда начнется осенний призыв в 2024 году и что ждет срочников
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Призывать на этот раз будут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.Призывать на этот раз будут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.
Призывать на этот раз будут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.. Фото: rostovgazeta.ru

Призывать на этот раз будут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Служить им предстоит ровно 12 месяцев. Первых призывников отправят в части уже 20 октября.

Ранее юрист Антон Габович рассказал, как в Ростовской области изменится осенний призыв 2024 года.

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