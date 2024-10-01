Зарплаты офисных работников в Ростовской области выросли на четверть

Кандидаты на вакансии в офисном сегменте могут рассчитывать в Ростовской области на доход в 70,7 тысячи рублей. Для сравнения — в соседнем Краснодарском крае офисным работникам платят ещё больше. Средняя предлагаемая зарплата в офисах там составляет почти 72 тысячи рублей.