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Posted 1 октября, 17:27

Published 1 октября, 17:27

Modified 1 октября, 17:27

Updated 1 октября, 17:27

Зарплаты офисных работников в Ростовской области выросли на четверть

Зарплаты офисных работников в Ростовской области выросли на четверть

1 октября 2024, 17:27
Фото: Изображение Midjourney
Зарплаты офисных работников в Ростовской области выросли на четверть
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Ростовская область заняла шестое место в стране по спросу на офисных сотрудников, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

В Ростовской области спрос работодателей на офисных работников вырос на 26% за год. Регион занял шестое место в России по востребованности компаний в таких сотрудниках.

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Кандидаты на вакансии в офисном сегменте могут рассчитывать в Ростовской области на доход в 70,7 тысячи рублей. Для сравнения — в соседнем Краснодарском крае офисным работникам платят ещё больше. Средняя предлагаемая зарплата в офисах там составляет почти 72 тысячи рублей.

Ранее власти Ростовской области придумали, как избавиться от кадрового голода в регионе.

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