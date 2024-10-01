Зарплаты офисных работников в Ростовской области выросли на четверть

Posted 1 октября, 17:27
Published 1 октября, 17:27
Modified 1 октября, 17:27
Updated 1 октября, 17:27
В Ростовской области спрос работодателей на офисных работников вырос на 26% за год. Регион занял шестое место в России по востребованности компаний в таких сотрудниках.
Кандидаты на вакансии в офисном сегменте могут рассчитывать в Ростовской области на доход в 70,7 тысячи рублей. Для сравнения — в соседнем Краснодарском крае офисным работникам платят ещё больше. Средняя предлагаемая зарплата в офисах там составляет почти 72 тысячи рублей.
Ранее власти Ростовской области придумали, как избавиться от кадрового голода в регионе.
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