Жителей Ростовской области будут штрафовать за лай собак в квартире

Posted 1 октября, 12:14
Published 1 октября, 12:14
Modified 1 октября, 12:16
Updated 1 октября, 12:16
Напомним, что, согласно требованиям к содержанию домашних животных на территории Ростовской области, владельцы питомцев должны обеспечивать тишину и покой соседей других граждан.
При выгуле собаки длина поводка не должна составлять более полутора метра. Кроме того, животное должен сопровождать человек старше 14 лет, чтобы в случае необходимости физически суметь проконтролировать и сдержать пса. Также в требованиях прописана обязанность хозяев убирать за животными продукты жизнедеятельности.
За невыполнение правил предусмотрен штраф размером до пяти тысяч рублей на физлицо и до 15 тысяч рублей на должностное лицо.
Ранее жителей Ростовской области призвали направлять жалобы в компетентные органы на соседей, которые мучают своих питомцев.
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