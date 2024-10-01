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Posted 1 октября, 12:14

Published 1 октября, 12:14

Modified 1 октября, 12:16

Updated 1 октября, 12:16

Жителей Ростовской области будут штрафовать за лай и фекалии

Жителей Ростовской области будут штрафовать за лай собак в квартире

1 октября 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney
Жителей Ростовской области будут штрафовать за лай и фекалии
Владельцев домашних животных в Ростове-на-Дону могут оштрафовать за ненадлежащее содержание питомцев, напомнили городские власти.

Напомним, что, согласно требованиям к содержанию домашних животных на территории Ростовской области, владельцы питомцев должны обеспечивать тишину и покой соседей других граждан.

При выгуле собаки длина поводка не должна составлять более полутора метра. Кроме того, животное должен сопровождать человек старше 14 лет, чтобы в случае необходимости физически суметь проконтролировать и сдержать пса. Также в требованиях прописана обязанность хозяев убирать за животными продукты жизнедеятельности.

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За невыполнение правил предусмотрен штраф размером до пяти тысяч рублей на физлицо и до 15 тысяч рублей на должностное лицо.

Ранее жителей Ростовской области призвали направлять жалобы в компетентные органы на соседей, которые мучают своих питомцев.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Собака#Животные#Штраф#Домашние животные#Питомцы#Требования#Административная ответственность#Домашние питомцы#Обращение с животными
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