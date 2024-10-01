Жителей Ростовской области будут штрафовать за лай собак в квартире

При выгуле собаки длина поводка не должна составлять более полутора метра. Кроме того, животное должен сопровождать человек старше 14 лет, чтобы в случае необходимости физически суметь проконтролировать и сдержать пса. Также в требованиях прописана обязанность хозяев убирать за животными продукты жизнедеятельности.