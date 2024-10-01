Жителей Ростовской области предупредили о шестидневной рабочей неделе в октябре

Posted 1 октября, 07:52
Published 1 октября, 07:52
Modified 1 октября, 07:54
Updated 1 октября, 07:54
Шесть дней из семи придется трудиться из-за того, что вместо субботы 2 ноября выходной устроили во вторник 30 апреля. Таким образом первомайские праздники длились без перерыва целых четыре дня.
Теперь пришло время отработать выходной. Поэтому россияне, в том числе жители Ростова и области, будут работать 2 ноября. Однако следующая неделя тоже начнется с выходного — 4 ноября отмечается День народного единства.
В начале 2025 года для россиян подготовили настоящие каникулы. Отдохнуть удастся сразу 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно.
Последний раз шестидневная рабочая неделя была накануне майских праздников. Тогда перенесли выходной с субботы 27 апреля на понедельник 29-го, чтобы можно было отдохнуть несколько дней подряд.
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