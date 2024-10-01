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Posted 1 октября, 12:15

Published 1 октября, 12:15

Modified 1 октября, 12:17

Updated 1 октября, 12:17

Жители Ростова-на-Дону хотят получать пособия минимум в 42 тысячи рублей

Жители Ростова-на-Дону мечтают о пособиях в размере 42 тысяч рублей

1 октября 2024, 12:15
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Ростова-на-Дону хотят получать пособия минимум в 42 тысячи рублей
Ростовчане считают, что государство должно выплачивать более высокие пособия, сообщает SuperJob.

Согласно исследованию, жители Ростова-на-Дону хотят ежемесячно получать от государства около 42,5 тысячи рублей пособий. 55% из них считают, что выплаты должны быть фиксированными. Однако 14% опрошенных опасаются, что такая система может привести к росту безработицы. 31% респондентов предполагают, что увеличение пособий приведет к росту инфляции.

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Добавим, что чаще всего идею повышения социальных выплат поддерживают ростовчане с зарплатой ниже 50 тысяч рублей в месяц — 55%.

Ранее жители Ростова-на-Дону рассказали, что для комфортной и качественной жизни МРОТ должен быть не меньше 50 тысяч рублей.

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