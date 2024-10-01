Жители Ростова-на-Дону мечтают о пособиях в размере 42 тысяч рублей

Согласно исследованию, жители Ростова-на-Дону хотят ежемесячно получать от государства около 42,5 тысячи рублей пособий. 55% из них считают, что выплаты должны быть фиксированными. Однако 14% опрошенных опасаются, что такая система может привести к росту безработицы. 31% респондентов предполагают, что увеличение пособий приведет к росту инфляции.